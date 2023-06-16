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Стояли по шию у воді: воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву ГЕС

Альона Вороніна
16 червня 2023, 09:56 оновлено 16 червня, 10:01
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Загарбники добу були на затоплених позиціях. Коли за ними припливли українські воїни, окупанти з інших позицій обстрілами не давали рятувати своїх "товаришів".
Украинские военные, затопление после подрыва Каховськой ГЭС
Воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву Каховської ГЕС/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook ССО України, Telegram

Українські військові після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС врятували п’ятьох окупантів, які тонули на затоплених позиціях. Врятовані вороги поповнили обмінний фонд України.

Окупанти загалом провели добу на затопленій позиції і їхнє командування, очевидно, навіть не планувало їх рятувати. Вода прибувала все більше, і через добу після підриву ГЕС четверо загарбників уже стояли у ній по шию, а п’ятий висів на дереві. Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у Facebook.

"Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині. Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього", – йдеться у повідомленні.

П’ятьох російських загарбників бійці ССО дістали з води і посадили у човни. При цьому рятувальну операцію довелося проводити під вогнем інших окупантів, які почали обстрілювати човни зі своїх позицій, навіть не турбуючись про те, що можуть вбити своїх же "товаришів".

Усіх полонених вдалося доставити на узбережжя живими. Військові ССО під час місії не постраждали

"Вже на березі під час розмови з полоненими оператори ССО з’ясували, що окупанти належать до підрозділу "Шторм Z". Ці загони російське міноборони комплектує за тим же принципом, що і формування "Вагнер": основу складають засуджені росіяни, що відбувають покарання у тюрмах. За участь у війні проти України їм обіцяють амністію", – зазначається у повідомленні.

Воины ССО спасли 5 окупантов, которые тонули после подрыва Каховской ГЭС
Воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву Каховської ГЕС/ скрін

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Біолог Владислав Балінський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

Місцеві мешканці на окупованих територіях Херсонщини повідомляють про велику кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місцеві жителі бачать загиблих всередині їхніх будинків через вікна.

Дивіться відео про те, як у Херсоні відступає вода:

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