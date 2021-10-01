Стало відомо, яка погода чекає на українців у перший день жовтня (карта)

1 жовтня в Україні буде багато сонця , але тепла не очікується / УНІАН

Початок місяця в Україні буде сонячним, але прохолодним. Майже по всій території країни температура повітря складе +11...+ 16 градусів. У західних областях буде трішки тепліше, проте там можливі дощі.

У північних, центральних та південних весь день буде сонячним, проте у ночі буде доволі прохолодно. На заході буде дещо тепліше – стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів тепла. Невеликі опади можливі на Волині, Закарпатті та у Львівській області, повідомляє український Гідрометцентр.

За словами синоптика Наталки Діденко, в Україні жовтень розпочнеться як закінчився вересень – буде суха погода антициклонального характеру з ранковими туманами, нічна холодна та денна свіжість. Від заморозків західні області врятує щільна хмарність, а південь – ще відносно теплі води Чорного і Азовського морів.

В Києві 1 жовтня весь день буде сонячним, а температура повітря складе +13...+ 15 градусів.

Погода в містах України

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +17...+17

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +13...+15

Суми – +12...+14

Полтава – +11...+13

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +13...+15

Прогноз погоди на 1 жовтня / Карта Укргідрометцентру

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