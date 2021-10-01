Стало відомо, яка погода чекає на українців у перший день жовтня (карта)

Погода в Україні в п'ятницю, 1 жовтня здебільшого буде сонячною.
Початок місяця в Україні буде сонячним, але прохолодним. Майже по всій території країни температура повітря складе +11...+ 16 градусів. У західних областях буде трішки тепліше, проте там можливі дощі.
У північних, центральних та південних весь день буде сонячним, проте у ночі буде доволі прохолодно. На заході буде дещо тепліше – стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів тепла. Невеликі опади можливі на Волині, Закарпатті та у Львівській області, повідомляє український Гідрометцентр.
За словами синоптика Наталки Діденко, в Україні жовтень розпочнеться як закінчився вересень – буде суха погода антициклонального характеру з ранковими туманами, нічна холодна та денна свіжість. Від заморозків західні області врятує щільна хмарність, а південь – ще відносно теплі води Чорного і Азовського морів.
В Києві 1 жовтня весь день буде сонячним, а температура повітря складе +13...+ 15 градусів.
Погода в містах України
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +13...+15
- Чернівці – +14...+16
- Хмельницький – +13...+15
- Луцьк – +14...+16
- Рівне – +13...+15
- Житомир – +13...+15
- Вінниця – +13...+15
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +17...+17
- Кропивницький – +13...+15
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +13...+15
- Суми – +12...+14
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +14...+16
- Донецьк – +13...+15
- Луганськ – +11...+13
- Харків – +11...+13
- Київ – +13...+15
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.