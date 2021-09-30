Стало відомо, яка погода буде в Україні в останній день вересня (карта)

30 вересня в Україні буде стабільна і суха погода / pixabay.com

В останній день вересня в Україні очікується в міру тепла погода, Температура повітря підніметься на 2-3 градуси і вдень досягне +14...+ 16 градусів. Майже у всіх областях України буде сонячно.

Дощі вдень синоптики прогнозують на Заході. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях варто очікувати опади. На решті території буде хмарно і сухо, повідомляє український Гідрометцентр.

На півночі вночі очікують заморозки, -1 ...- 3, вдень повітря прогріється до +12...+15. Найтепліше буде на півдні - тут очікують +15...+ 17 градусів.

Як повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, у західних областях буде хмарно через близькість атмосферного фронту. Опадів на більшості території України 30 вересня не передбачається. Лише згадуваний атмосферний фронт може зачепити невеликими дощами та щільною хмарність територію України на Заході.

Погода в містах України 30 вересня

Ужгород – +16...+18

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +12...+14

Прогноз погоди на 30 Вересня / Карта Укргідрометцентру

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