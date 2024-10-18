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США схиляють Україну до "правильної капітуляції": що передбачається - Загородній

Юрій Берендій
18 жовтня 2024, 13:00
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США можуть повернутись до нормальних відносин із Росією після того, як до влади в РФ прийдуть "нові люди", вважає Загородній.
США схиляють Україну до 'правильної капітуляції': що передбачається - Загородній
США схиляють Україну до "правильної капітуляції" - що передбачається / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Мінімальними поставками збої та загалом військової допомоги із США, Україну схиляють до капітуляції у війні з Росією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Незважаючи на те, що капітуляція України - це іміджевий удар по самих Сполучених Штатах, за словами експерта, вона просто буде "правильно" оформлена.

"Оформлять усе так, немов це воля України, нібито вона сама захотіла", - вказує Загородній.

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Загородній підкреслює, що саме тому Зеленський правильно звертає увагу Планом перемоги на те, що Україна готова боротися до перемоги, але Захід недостатньо підтримує цю боротьбу.

"Провали адміністрацій демократичних президентів, які почалися ще за Обами, викликають питання вже навіть у США. Тому що абсолютно ніяка політика щодо всього світу, але ж коли поліцейські йдуть, бандити відчувають безкарність і починають вилазити з усіх щілин", - додає він.

Він також зазначає, що Сполучені Штати зараз пропонують звертати увагу на можливість перебудови і прихід "нових людей" до влади в Росії, розраховуючи, що нове керівництво змінить систему влади.

"Вони хочуть зробити те саме, що було 2009 року, коли Обама пробачив росіянам Грузію, коли сидів із Медведєвим після всього цього і їв гамбургери", - резюмував він.

США схиляють Україну до 'правильної капітуляції': що передбачається - Загородній
Що передбачають 5 пунктів Плану перемоги / Інфографіка: Главред

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що альтернативою плану перемоги України може стати спостереження за масовим геноцидом українського народу. Він підкреслив, що коли міжнародні партнери вагаються, чи надавати Україні ті чи інші дозволи, це звучить парадоксально.

Президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги партнерам у США та Європі, а також поділився їхньою реакцією. В інтерв'ю для британської газети Financial Times Зеленський порівняв цю реакцію з попередніми обговореннями щодо постачання ракетних комплексів Patriot та винищувачів F-16, які спочатку на Заході не підтримували, але згодом погодилися.

Зеленський також підкреслив, що мир в Україні можливий лише на основі міжнародного права, без будь-якої торгівлі суверенітетом або територіями. Він готовий розглядати мирні пропозиції від інших країн, якщо вони будуть "реальними" та не спрямованими на підрив підтримки України.

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війна в Україні новини США Тарас Загородній План перемоги
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