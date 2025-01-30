США віддадуть ініціативу, підтримка України світом різко зміниться – Морозов

Ініціатива у підтримці України в найближчі кілька місяців перейде від США до європейських країн, а також до НАТО.

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США віддадуть ініціативу, підтримка України світом різко зміниться, зазначає Морозов/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Морозова:

Ініціатива у підтримці України перейде до країн Євросоюзу і НАТО

Це може статися у найближчі 2-3 місяці

Усе рухатиметься в напрямку ескалації

Упродовж найближчих 2-3 місяців ініціатива у підтримці України перейде від США до європейських країн, а також до НАТО.

Телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не дадуть значущого результату. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду.

"Я вважаю, що цей телефонний дзвінок, найімовірніше, не призведе до значущих результатів. Ініціатива перейде до європейських країн протягом найближчих 2-3 місяців, і тоді постане питання про подальші дії щодо цієї війни. Сполучені Штати не вийдуть з альянсу підтримки України, оскільки все заплановано на 2025 рік. Проблеми можуть виникнути тільки у 2026 році і далі. Безсумнівно, Конгрес США продовжить засуджувати і Путіна, і Кремль. Ніхто ніколи не визнає всю політику Путіна, оскільки вона суперечить усьому, що тільки можна. При цьому ініціатива перейде до країн Євросоюзу і НАТО", – зазначив Морозов.

Також він пояснив, у чому, на його думку, така ініціатива може проявитися. Він зазначив, що по-перше, Євросоюз, крім посилення оборони, почне робити кроки з комунікації з Путіним і Кремлем, щоб не залишати ситуацію без діалогу. По-друге, всередині Євросоюзу відбудеться остаточний поділ на групи країн, які активно займаються обороною і намагаються якимось способом зупинити цю війну.

"Якщо все буде саме так, то можна сказати, що, якщо поточні переговори не приведуть до першого кроку – режиму припинення вогню, – на нас очікує ескалація в усіх напрямках, з усіх боків", – сказав він.

За словами політичного філософа, у такому разі країни Північної Європи активно готуватимуться до війни, побоюючись за свою безпеку; Балтійське море буде блокованим.

"Туреччина буде розмірковувати над тим, що робити з Чорним морем і як взаємодіяти з Москвою. Усе рухатиметься в напрямку ескалації. Путін, зі свого боку, 2025 року знову трястиме ядерною зброєю, погрожуватиме вторгненням в Україну з півночі, з території Білорусі, тобто застосовуватиме весь арсенал загроз, які являють собою ескалацію", – додав Морозов.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про варіанти завершення війни в Україні:

Війна і Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ наступає в Часовому Ярі – ворог активно залучає піхоту. За словами речника Нацгвардії, противник наростив чисельність особового складу на Краматорському напрямку.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують проводити штурмові дії на Харківщині. Противник на правому березі Осколу прагне розширити плацдарм. Загарбники продовжують тиснути на Купʼянському напрямку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив головну умову для завершення війни. Українці вже бачили і пам'ятають, що таке заморожений конфлікт, зазначив Зеленський.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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