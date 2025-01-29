РФ наступає в Часовому Ярі: ворог активно залучає піхоту - Нацгвардія

За словами речника Нацгвардії, противник наростив чисельність особового складу на Краматорському напрямку.

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У Нацгвардії розповіли про ситуацію в Часовому Ярі / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

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У районі Часового Яру росіяни активно залучають піхоту

На Краматорському напрямку ЗСУ за останню добу відбили сім атак противника

Російські окупанти посилили атаки на Краматорському напрямку. Ворог активно намагається залучати піхотні групи в районі Часового Яру. Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

За його словами, противник залучає піхоту, а також подекуди використовує бронетехніку в районі Ступочок, південніше Часового Яру.

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Музичук повідомив, що на Краматорському напрямку українські військові за останню добу відбили сім атак противника, більшість з яких була спрямована на район Часового Яру.

Речник зазначив, що противник наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів, включаючи мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні полки та батальйони спеціального призначення.

"Також бачимо, що для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем", - сказав Музичук.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Наступ армії РФ на Часів Яр - останні новини

Як писав Главред, у міській забудові Часового Яру та Торецька Донецької області тривають бої з російськими окупантами. Ворог за підтримки артилерії продовжує штурмувати позиції на Краматорському та Торецькому напрямках.

Нещодавно, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що армія РФ в районі Часового Яру, що на Донеччині, змушена знищувати тіла загиблих окупантів через великі втрати на полі бою. За його словами, після захоплення вогнетривкого заводу у ворога є певні тактичні просування в міській забудові, однак українські захисники чинять запеклий опір і втрати армії РФ колосальні.

Відомо, Часів Яр є ключовою точкою для великої агломерації, що включає такі міста, як Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ, а також кілька менших населених пунктів. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що саме тому російські війська докладають значних зусиль, щоб захопити це місто, а Збройні Сили України наполегливо його обороняють.

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