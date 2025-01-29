РФ наступає в Часовому Ярі: ворог активно залучає піхоту - Нацгвардія

Коротко:
- У районі Часового Яру росіяни активно залучають піхоту
- На Краматорському напрямку ЗСУ за останню добу відбили сім атак противника
Російські окупанти посилили атаки на Краматорському напрямку. Ворог активно намагається залучати піхотні групи в районі Часового Яру. Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.
За його словами, противник залучає піхоту, а також подекуди використовує бронетехніку в районі Ступочок, південніше Часового Яру.
Музичук повідомив, що на Краматорському напрямку українські військові за останню добу відбили сім атак противника, більшість з яких була спрямована на район Часового Яру.
Речник зазначив, що противник наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів, включаючи мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні полки та батальйони спеціального призначення.
"Також бачимо, що для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем", - сказав Музичук.
Наступ армії РФ на Часів Яр - останні новини
Як писав Главред, у міській забудові Часового Яру та Торецька Донецької області тривають бої з російськими окупантами. Ворог за підтримки артилерії продовжує штурмувати позиції на Краматорському та Торецькому напрямках.
Нещодавно, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що армія РФ в районі Часового Яру, що на Донеччині, змушена знищувати тіла загиблих окупантів через великі втрати на полі бою. За його словами, після захоплення вогнетривкого заводу у ворога є певні тактичні просування в міській забудові, однак українські захисники чинять запеклий опір і втрати армії РФ колосальні.
Відомо, Часів Яр є ключовою точкою для великої агломерації, що включає такі міста, як Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ, а також кілька менших населених пунктів. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що саме тому російські війська докладають значних зусиль, щоб захопити це місто, а Збройні Сили України наполегливо його обороняють.
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