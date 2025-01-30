Наступ РФ на Харківщині: експерт назвав ключову ціль ворога

Загарбники продовжують тиснути на Купʼянському напрямку.

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Селезньов озвучив головне завдання окупантів на сході Харківщини / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Ключові тези:

Росіяни на правому березі Осколу хочуть розширити плацдарм

Ворог прагне взяти під контроль залізничне сполучення на Харківщині

Російські окупанти продовжують проводити штурмові дії на Харківщині. Противник на правому березі Осколу прагне розширити плацдарм. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, колишній речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в ефірі Еспресо.

За словами експерта, ворог хоче збільшити плацдарм, для того, щоб атакувати Куп’янськ.

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Крім того, Селезньов вважає, що ворогу вкрай важливо взяти під контроль залізничне сполучення сходом Харківщини.

"Ключова місія, яка покладається на залізничне сполучення - це безперешкодне, повноцінне та своєчасне постачання всього того, що потрібно для російського угруповання військ. Якщо ми подивимося з вами на мапу Deep State, то видно, що саме через територію Харківщини ворог планує постачати все необхідне для свого угруповання, яке в перспективі буде діяти в районі Лиману. Отже, той самий плацдарм для атаки на Слов'янськ і Краматорськ з північного сходу не має забезпечуватись за рахунок цієї ділянки фронту, про який я веду мову, про Куп’янський напрямок", - повідомив експерт.

Селезньов додає, що ворог готується та все добре планує, тому не варто тішити себе ілюзіями.

"І я думаю, що він і далі буде сунути і тиснути саме в такий спосіб, щоб сформувати максимально зручні та комфортні умови для дій свого угруповання, яке буде рушити в бік Слов’янська, Краматорська з Лиманського напрямку. Але ж пам'ятаємо, не лише Лиманський напрямок, а іще Часів Яр, а ще Покровський напрямок. Скоріше за все, масштабна атака буде відбуватися на Слов'янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівську міську агломерацію щонайменше з трьох боків", - підкреслив Селезньов.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Руслан Піддубний розповів, що на Куп'янщині ворог намагається вклинитися в бойові порядки ЗСУ, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу. За його словами, ситуація на Купʼянському напрямку важка.

Нещодавно Главред з посиланням на командира батальйону ударних БпАК Ахіллес 92 ОШБр Олеся Маляревича писав, що противник намагається штурмувати на півночі Харківщини, але успіхів не має. Він нагадав, що у ворога була мета захопити лівий берег річки Оскіл й рухатись далі ще до 1 листопада, потім до 1 січня. Наразі Сили оборони стоять на лівому березі річки Оскіл й звідти йти не збираються.

Тим часом військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов повідомив, що загарбники намагаються створити плацдарм на Куп'янському напрямку. І взагалі окупанти мріють повернути хоча б частину Харківщини, яку було звільнено українськими військами.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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