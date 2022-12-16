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США ще в 2014 році подарували РФ частину українських територій, домовленості хочуть приховати - Світан

16 грудня 2022, 07:38
Західні політики їх роблять для того, щоб серед іншого запобігти розкриттю домовленостей 2014 року, вважає експерт.
Роман Світан, Україна, Путін
Роман Світан, Україна, Путін / Колаж Reuters, особистий архів Романа Світана , kremlin.ru

Західні політики намагаються запобігти розкриттю домовленостей 2014 року, коли були окуповані частини Донецької та Луганської областей та Кримський півострів.

Таку думку в чаті на Главреді озвучив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він зазначив, що західні політики намагаються піти від удару Путіна.

"США ще в 2014 році подарували Росії частину українських територій. Але зараз ми виконуємо своє завдання і звільняємо свої території. Вже немає сенсу звертати увагу на заяви політиків. Західні політики їх роблять для того, щоб серед іншого запобігти розкриттю домовленостей 2014 року. Тобто вони намагаються піти від удару того ж Путіна, оскільки розкриття таких домовленостей неминуче вдарить по західних політиках. Ось вони і намагаються якось проскочити між краплях", - заявив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За його словами, заяви що західних політиків, що наших вже не здатні привести до будь-яких інших результатів війни.

"Народи країн, які нас підтримують, розуміють, коли і чим закінчиться ця війна, і нам потрібно працювати саме з народами. Для цього є механізми, Мости, ланцюжки передачі інформації, які безпосередньо пов'язують народ України з народами Америки та європейських країн. Також важливо, що вже збудовані ланцюжки між українською армією і арміями цих народів, які нас підтримують. Тому будь-які політики зараз нам особливо не допомагають, але і не загальмують наш рух", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Роман Світан
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