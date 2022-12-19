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"Специфіка атак змінилася": у ЗСУ назвали місто, яке є ціллю номер один для росіян

19 грудня 2022, 16:51
Раніше російські окупанти намагалися перебити шляхи постачання Україні західної військової допомоги, тому гатили, зокрема, й по Заходу України.
'Специфіка атак змінилася': у ЗСУ назвали місто, яке є ціллю номер один для росіян
Київ – це ціль номер 1 для масованих атак Росії / Мілітарний портал, Maxar

Останнім часом специфіка ракетних атак росіян змінилася. Загарбники сконцентрувалися на знищенні критичної інфраструктури України, направивши основні зусилля на Київ. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі 24 каналу.

За його словами, раніше російські окупанти намагалися перебити шляхи постачання Україні західної військової допомоги, тому гатили, зокрема, й по Заходу України. Зараз же військові країни-терористки сконцентрувалися на тому, аби знищити критичну інфраструктуру та залишити українців без електроенергії. Особливо великі зусилля окупанти спрямували на атаки по столиці України.

"Росіяни найбільше б'ють по Києву. Саме Київ є ціллю номер 1 для ворога. Навіть не сама столиця, а об'єкти критичної інфраструктури", - наголосив Ігнат.

Він додав, що, на жаль, внаслідок ракетних ударів по Києву часто страждають і цивільні люди.

Як зазначив Ігнат, інтенсивні обстріли саме столиці України пов'язані з тим, що у російських загарбників вичерпуються запаси ракет.

"Якби ракети були, то росіяни били б по всіх напрямках: і по логістиці, і, можливо, по мостах. Ймовірно, зробили б так, як говорять пропагандисти на російському телебаченні. Мовляв, в Україні потрібно перебити всі переправи, залізниці, вокзали", - зауважив він.

Атака дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, в Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що унаслідок нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів очільник КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку по забезпеченню життєдіяльності нашої країни.

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