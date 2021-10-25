"Врятувала куртка": копи розповіли, як витягали дівчинку з озера

Копи витягли дівчинку з озера / скрін

Копам з Івано-Франківської області вдалося врятувати маленьку дитину, яка впав в озеро - інцидент трапився в парку Києва, де поліцейські відпочивали в неробочий час.

Кажуть, випадково побачили у воді дитячу куртку, розгледіли, що там є дитина і кинулися у воду її рятувати, повідомляє ТСН.

"Встиг зняти з себе тільки куртку і стрибнув у воду", — розповідає коп-рятівник.

Поліцейські з Івано-Франківщини ігор та Володимир нещодавно приїхали до столиці на сесію в Академії, напередодні ввечері вирішили пройтися парком Перемога.

"Прогулювалися після навчання, зупинилися біля містка зробити кілька фотографій. Після того як передав колезі телефон, побачив, що дитина у воді. Кажу:" Володя, дитина у воді", - розповідає поліцейський управління поліції охорони Ігор Павчак.

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У воді за кілька метрів, каже Ігор, побачив рожеву дитячу куртку. Тоді поліцейський управління охорони Ігор побіг до водойми — дорогою він скидав верхній одяг. Володимир, який працює в ювенальній поліції - якраз із дітьми, допомагав колезі з берега.

"На адреналіні. Як у воду забіг, я не пам'ятаю, я йшов за інерцією. Вже у воді легені стисло, дихати не давало", - згадує чоловік.

У цьому озері дуже багато качок, і ось за однією з версій, дитина потягнувся до птаха, але не втрималася на березі і впала у воду. Ігор каже - думав, що озеро неглибоке, але дна у воді не відчув. У той час дитину відносило течією.

"Її врятувало, що вона була в балоновій куртці та в памперсі. Повітря набралось під капюшон і тримало її на плаву", - кажуть чоловіки.

Ігор схопив дівчинку і почав тягнути до берега. Там вже передав дитину колезі.

На березі поліцейські почали знімати з врятованої дівчинки мокрий одяг. Батьків у перші хвилини серед натовпу глядачів, стверджують, не було.

"Мати через кілька хвилин підійшла. Вона десь неподалік була", - розповідає поліцейські.

Вони передали дитину її рідним, і самі побігли переодягатися, щоб не захворіти. Вранці, кажуть, прокинулися відомими.

"Телефон червоний, всі дзвонять, дякують, виписують у соцмережах", - розповідають копи.

Вийшла на зв'язок і мати дівчинки.

"Дякувала нам, бажала здоров'я", - додає Ігор.

Трагічні випадки на воді в Україні

У Дніпрі в аквапарку потонув маленький хлопчик. Як пишуть журналісти, мати упустила дитину з-під контролю і вирішила прогулятися по території, залишивши сина без нагляду.

В Одеській області 4-річний хлопчик захлинувся, коли купався з братом, сестрою та 29-річною мамою. Жінка на деякий час відволіклася на двох інших дітей, які перебували на березі з чоловіком. Потім вона побачила сина без свідомості і негайно дістала з води. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчика.

В одному з озер столиці потонула 22-річна дівчина. Вона була на третьому місяці вагітності.