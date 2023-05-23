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Врятував багато військових у найгарячіших точках: на фронті загинув відомий львівський медик

Альона Вороніна
23 травня 2023, 08:40 оновлено 23 травня, 08:42
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Він змінив лікарню на передову у перший же день повномасштабного вторгнення, щоб рятувати захисників України на полі бою.
Погибший боевой медик Александр Ирклиенко, свеча
Загиблий бойовий медик Олександр Ірклієнко/ Лубенська міськрада, ua.depositphotos.com

На фронті загинув 46-річний військовий медик, старший лейтенант медичної служби Олександр Ірклієнко, який був відомим на Львівщині лікарем-онкологом.

Медик врятував багато українських військових, часто особисто вирушаючи у найгарячіші точки для порятунку поранених. Його життя обірвалося 19 травня. У вівторок, 23 травня, військового лікаря проведуть в останній путь у його рідному місті Лубни на Полтавщині, повідомляє Лубенська міськрада.

Олександр Іванович Ірклієнко народився 1976 року в місті Лубни Полтавської області. Після навчання у місцевому медичному училищі він вступив до Львівського Національного університету ім. Данила Галицького.

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Був лікарем-онкологом у Стрийській центральній районній лікарні, пізніше завідував урологічним відділенням. З 2018 року працював лікарем урологом в Києві.

Лікар з першого ж дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну сам пішов до військкомату та вирушив на фронт бойовим медиком. Спочатку він був лікарем у військовій частині, пізніше – начальником медичної служби.

У період з січня по березень 2023 року він перебував на "нульовій" позиції, де відбувалися найактивніші бойові дії. Він врятував багато українських військових. Часто задля порятунку поранених особисто вирушав у найгарячіші точки, ризикуючи власним життям.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили 23-річного українського легкоатлета Богдана Ходаківського. Він був снайпером та воював у складі батальйону "Айдар". Богдан був родом з міста Узин, що у Білоцерківському районі Київської області. Він з дитинства займався спортом та став чемпіоном країни у стрибках з жердиною.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами в Донецькій області загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Ющук. У свої 25 років він вже був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. На передовій воював з липня минулого року.

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