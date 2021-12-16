"Зовсім не чують лікарів": медик назвала категорію людей, які важче переносять Covid-19

Медик дала рекомендації хворим коронавірусом / Фото Reuters

Хворі, які дізналися про коронавірус і панікують, важче переносять недугу. У таких пацієнтів навіть можуть виникати панічні атаки.

Лікар-пульмонолог вищої категорії, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук в інтерв'ю "Фактам" зазначила, що люди, дізнавшись, що вони хворі коронавірусом, відразу починають панікувати і тоді медики призначають їм заспокійливі медикаменти.

"Бувають пацієнти, які щойно надійшли до лікарні і симптоми у них на дві копійки, але вже викликають нотаріуса. І зовсім не чують лікарів, бо вже поставили на собі хрест. Препарати, які володіють легкою заспокійливою дією, не входять до протоколу лікування COVID-19, але людям, у яких позитивний ПЛР викликає панічний і тривожний стан, ми призначаємо таке симптоматичне лікування", — пояснила медик.

Світлана Гук додала, що відчай і паніка посилюють самопочуття хворих. Також це може призводити до панічних атак.

читайте також"Чекайте цунамі заражень": у ВООЗ попередили про спільну "атаку" штамів "Дельта" і "Омікрон""Пацієнти-песимісти важче переносять хворобу. Один спокійний, врівноважений чоловік розповідав: хворів вдома, і начебто все було добре. Але якось за вечерею відчув, що серце сильно калатає, і відразу стало страшно. Це класична панічна атака, і на неї слід реагувати. Адже нервова система розхитана, людина "поїдає" не тільки себе, а й лікаря", — пояснила лікар.

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Раніше Світлана Гук заявила, що панікувати через новий штам коронавірусу Омікрон не варто, оскільки лікування COVID-19, незалежно від штаму, приблизно однакове.

"У чомусь ми - заручники своїх можливостей. Горе від розуму. Навчилися секвенувати геном - знаходимо нові штами, а що робити з цією інформацією? Ось що з нею робити пересічному громадянину? Знову страх і відчай, що все пропало? Знову стрес? Для науки - так, це дуже важливо. Але лікування ковіду, незалежно від штаму, приблизно однакове", - сказала Гук.

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