В Україні стартували сотні обшуків у військкоматах та ВЛК

Йдеться про понад 200 обшуків. На недоброчесності викрито вже 388 осіб.

https://glavred.net/ukraine/sotni-voenkomatov-i-vlk-v-ukraine-nachali-trusit-obyskami-10494997.html Посилання скопійоване

Обшуки у ВЛК та військкоматах проходять у багатьох областях / Колаж Главреда. Фото: ДБР, Офіс генпрокурора

У низці військово-лікарських комісій (ВЛК) та військкоматів Вінницької, Черкаської і Київської областей проходять обшуки у межах розслідування за фактом незаконного збагачення топ-військовослужбовців.

Як повідомляє прес-служба ДБР, встановлено вже 388 осіб, щодо яких є сумніви щодо виданих ними довідок про непридатність.

На місцях правоохоронці вилучають документацію, яка може підтвердити факти зловживань і підроблення даних.

відео дня

В Офісі генпрокурора уточнюють, що йдеться про понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах України. Вже викрито випадки, коли посадовці допомагали громадянам за хабарі ухилятися від військової служби.

За кожним фактом розпочато кримінальні провадження, зокрема щодо зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).

Перевірка військкоматів і ТЦК

У липні завершилась перевірка військкоматів і Територіальних центрів в 11 областях України. На корупції було викрито десяток недоброчесних представників цих структур.

Процес запустив випадок з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого журналісти знайшли елітне майно за кордоном, придбане вже після 24 лютого 2022 року.

Уже в серпні Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів. У тексті указу йшлося, зокрема, що на посади керівників ТЦК та СП рекомендується призначати офіцерів, які беруть участь у бойових діях. Призначення буде відбуватися після перевірки СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: