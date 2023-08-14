Викрито ще одного недоброчесного співробітника ТЦК: на чому спіймали

У Хмельницькій області викрили ще одного представника місцевого ТЦК на корупції. Встановлено, що чоловік через "схему" з ВЛК допомагав призовникам ухилятися від військової служби.
Як повідомляє прес-служба Нацполіції, представник центру навіть встановив "прайс" - за "пакет послуг" - довідку про непридатність - брав від 4500 доларів або майже 170 тисяч гривень.
Слідство з'ясувало, що співробітник ТЦК організував "схему" з лікарями ВЛК, пропонував потенційним призовникам "домовитись про позитивне рішення військової комісії" щодо виключення зі списків комісаріату за станом здоров'я.
Чоловіка затримали 11 серпня під час отримання хабаря від ухилянта. З місця злочину вилучили все ті ж 4500 доларів. Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) ККУ. Підозрюваного взято під варту із правом внесення майже 215 тисяч гривень застави. Окрім того, його відсторонено від посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Ситуація з військкомами і ТЦК
З початку масштабної перевірки військкоматів й Територіальних центрів комплектування, ініційованих президентом Володимиром Зеленським, на корупції було викрито десяток недоброчесних представників цих структур.
Процес запустив випадок з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого журналісти знайшли елітне майно за кордоном, придбане вже після 24 лютого 2022 року.
Крім того, відгримів також скандал з дніпровським військкомом Анатолієм Пікалом та військкомом із Рівненщини, який брав участь у жорсткому побитті підлеглого. А військком на Закарпатті змушував солдатів будувати собі маєток.
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