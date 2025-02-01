Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

Є хороший фідбек про перебіг і результати проходження БОВП на базі бойових підрозділів.

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Олександр Сирський розповів про роботу зі зниження числа СЗЧ / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 ОГШБр

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Впроваджується нова і більш тривала програма підготовки інструкторів

Є результати БЗВП на базі бойових підрозділів

Для інструкторів у навчальних центрах, які проводять військовий вишкіл для новобранців, впроваджується нова та триваліша програма підготовки, а також є хороші результати проходження новачками БЗВП на базі бойових підрозділів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України.

За результатами щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки у Збройних силах України, як зазначив головком, проведено аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли більш тривалий курс базової загальної військової підготовки - тривалістю 1,5 місяця (замість 30 днів, як було раніше), - написав він у Facebook.

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"На цьому етапі маємо відгуки з бригад про покращення готовності новачків. Будемо й надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах. Водночас залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки", - написав він.

Сирський наголосив на необхідності посилювати цей напрям роботи. "Крім того, впроваджуємо нову програму підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів", - заявив він.

За словами Сирського, є гарний фідбек про перебіг і результати проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на базі бойових підрозділів.

"Заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах", - розповів головнокомандувач.

Він зазначив, що проведення курсу БЗВП на фондах бригади дає змогу досягти більш високого рівня підготовки особового складу.

Це дає змогу:

провести на місці контроль якості;

забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою;

покращити злагодженість колективу та перейняття військових традицій військової частини;

суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки.

"Тобто йдеться про ще один приклад успішного досвіду, який доцільно втілювати на постійній основі. Будемо це масштабувати", - наголосив Сирський.

Водночас, він вислухав пропозиції та проблемні питання, які виникають у процесі підготовки. Зокрема, це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

"Пропозиції враховані в 5-му виданні програми БЗВП, розробленому за участю мого заступника полковника Олега Апостола. Він перебуває в тісній взаємодії з командирами на місцях, що дає змогу виявляти помилки, реалізувати варті уваги пропозиції, масштабувати найкращі напрацювання бригад і навчальних центрів", - наголосив Сирський.

Окремо він зазначив, що серед флагманів у підготовці, традиційно, частини ДШВ. Сирський висловив подяку військовослужбовцям і підрозділам за плідну роботу на цьому напрямі та визначив завдання для подальшого посилення підготовки особового складу.

Раніше повідомлялося про те, що кримінальної відповідальності за СЗЧ не буде. Проєкт закону про звільнення військових від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини з'явиться вже найближчими днями, сказав Федір Веніславський.

Як раніше повідомляв Главред, рішенню про зміни в СЗЧ дали "рух", але з однією правкою. Профільний комітет ВР дав "зелене світло" відповідному законопроєкту. Однак одне питання викликало дискусію.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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