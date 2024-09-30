Снаряд 'розженуть' на 500 км: навіщо Україні передають потужні бомби JSOW – думка

Існує варіант модернізації авіаційних бомб JSOW, підкреслив Олег Катков.

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Україні передають потужні снаряди / Колаж: Главред, фото: US Army, командування ЗС ЗСУ

Авіабомби JSOW, які Сполучені Штати Америки вирішили передати Україні, неможливо використовувати за прямим призначенням в умовах, що склалися, через щільність роботи ворожої ППО, однак для них можуть знайти інше застосування, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

В ефірі "Апостроф TV" він не виключив, що мова може йти про те, що існує варіант модернізації JSOW у повноцінну крилату ракету. Цей проєкт отримав назву JSOW-ER, він існував у США з кінця 2000-х років до 2023 року.

"Боєприпас у вигляді JSOW-ER як крилата ракета вже літав повноцінно у 2009 році. І дальність використання JSOW-ER як крилатої ракети становить понад 500 кілометрів", - уточнив експерт.

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Водночас він не виключає варіанту переробки бомб JSOW на крилаті ракети в контексті ймовірного дозволу партнерів на удари по цілях углиб території країни-агресора РФ.

"Найголовніше те, що це вже буде тоді українська зброя, українська крилата ракета. І куди нею бити, коли, як саме, не чекаючи якихось дозволів, стає можливим. Тому що це вже українська зброя. Це ми зробили в Україні, її модернізували, наприклад. Звичайно, якщо це припущення виявиться правдою", - припускає військовий аналітик.

Катков також додав, що таким чином Вашингтон може обійти "червоні лінії" щодо дозволів на передачу Україні далекобійного озброєння.

Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося про те, що США надали Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Джо Байден заявив, що ухвалив це рішення, щоб "посилити можливості України для нанесення далекобійних ударів".

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Як повідомлялося раніше, США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км.

/ инфографика: Главред

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