Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

Маріна Фурман
3 грудня 2024, 11:30
949
Дівчинка, яка загинула в аварії у Дніпрі — донька військовослужбовця
ДТП в Днепре
Смертельна ДТП в Дніпрі / Колаж Главред, фото: Національна поліція України, тг-канал ХДніпро

Основне:

  • У Дніпрі, 1 грудня, сталась смертельна аварія
  • Водій BMW на великій швидкості врізався в Ford
  • Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка, ще четверо людей отримали травми

Історія зі смертельною аварією, що сталася в Дніпрі, продовжується. Як написали в Мережі, слідчий, який веде справу не прийняв батьків загиблої дівчинки, без пояснення, зачинив кабінет і покинув будівлю.

Автор допису обурений роботою слідчого.

відео дня

"Я не розумію цю державу. До вас потрібно знаходити з грошима відразу, а інакше уваги не варті?? Чи ви не вирішили кого обрати винним? Бо спочатку один за кермом, потім інший. То камери не працюють, а після розголосу ви берете відео. Як це працює?", - пише чоловік.

У Мережі повідомляли, що дівчинка, яка загинула в аварії — донька військовослужбовця

"Людина яка з перших днів війни захищає ціною свого здоров'я і ВАС також від окупантів не заслуговує на вашу увагу?", - йдеться в повідомленні.

Чоловік у своєму дописі закликав Національну поліцію України негайно відреагувати на випадок зі слідчим.

"Поліція своєю бездіяльністю, вчергове довела що гроші правлять, закону немає. У вас навіть духу не вистачить вінок купити дитині, я вже не кажу особисто приїхати чи перепросити у батьків.", - обурено підсумував користувач в Мережі.

11:50 Видання "Дніпро оперативний" із посиланням на пресслужбу Нацполіції Дніпропетровської області повідомило, що батька загиблої в ДТП на житломасиві Червоний камінь дівчинки опитали і відпустили.

За словами речниці обласної поліції Ганни Старчевської, батька дійсно викликали для опитування, і згідно з запису відеокамер він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили.

Що відомо про ДТП у Дніпрі

Як писав Главред з посиланням на Національну поліцію України, у неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська, біля зупинки "Дитячий комбінат".

Cталося зіткнення двох автомобілів BMW та Ford. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

В результаті аварії дівчинка, яка була пасажиркою Ford, загинула на місці. Інші пасажири, зокрема водій та двоє дітей, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Вчора правоохоронці оголосили підозру пасажиру BMW, який потрапив в аварію зі смертельними наслідками.

Дії пасажира кваліфікували за ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або ув’язнення на строк від 2 до 5 років.

Раніше правоохоронці затримали водія BMW за підозрою у порушенні правил дорожнього руху. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

Читайте також:

Що відомо про Національну поліцію України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпеченує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра ДТП поліція новини України ДТП новини
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

12:00Україна
Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:40Україна
Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Останні новини

12:00

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

11:40

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

11:10

З грошима, на роботі та в особистому житті: 4 знакам зодіаку щастить у житті

11:07

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відеоВідео

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
10:59

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталіВідео

10:43

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

10:40

Навіщо француженки ставлять миску з оцтом у духовку

10:19

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по УкраїніФото

Реклама
09:53

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

09:32

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

09:27

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:16

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у двох областях - DeepState

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

09:07

Трамп анонсував перший закордонний візит після виборів: куди вирушить лідер

09:00

Життя в шоколаді: де ховається старший син Петра Порошенка під час великої війни

08:37

Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

08:24

Чи отримає Україна запрошення до НАТО у грудні: чиновники поділилися прогнозом

08:00

Передвиборчий вояж. Для чого насправді до Києва приїздив Олаф ШольцПогляд

Реклама
07:42

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що до нього увійде

06:48

Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

06:10

"Орєшник" заправляють мікстурою "бояришник"?Погляд

06:00

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

05:37

Блискучим чи матовим: яким боком класти фольгу на деко - відповідь здивуєВідео

05:07

Гороскоп на грудень 2024 для Дів: гарна робота, спадщина та коханняВідео

05:00

Заб'ються всі труби: що не можна викидати в унітаз і зливати в раковину

04:30

Більшість людей готують неправильно: як смажити картоплю, щоб вона була хрусткою

03:33

Традиції святкування Різдва: що потрібно обов'язково зробити 25 грудня

03:00

Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій

02:30

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушкиВідео

02:00

Знайшла магію: дружина Вілла Сміта випадково проговорилася про роман із дівчиною

01:54

Ворог може наступати в межах одразу трьох областей: Світан попередив про небезпеку

01:20

Буря в душі, спокій на обличчі: які ТОП-3 знаки зодіаку вміють приховувати емоції

01:02

Ворог хоче прорватися через кордон із військами КНДР: Зеленський назвав напрямок

00:16

Перший учасник Євробачення-2025 під загрозою дискваліфікації - суть скандалуВідео

00:04

Чому пінгвіни не літають: дослідники вразили поясненням

02 грудня, понеділок
23:26

КНДР зазнає втрат у війні проти України: Зеленський озвучив деталі

23:19

"Ми їх запросимо": Зеленський розповів про участь РФ у другому Саміті миру

22:42

Західна преса помиляється: Зеленський озвучив правду про реальні втрати України

Реклама
22:28

Дружина Тараса Тополі прокоментувала стосунки зі співаком: "Я йому не мама"

22:22

РФ вдарила авіаційними ракетами по Криворіжжю: є поранені та руйнування

22:12

Приховаєте всі недоліки: як обрати ідеальну сукню за типом фігуриФотоВідео

22:09

Путіну доведеться йти на компроміс з Україною у питанні миру - британський полковник

22:00

Візит Шольца та сирійська пастка для Путіна: головні новини України (дайджест)

21:25

Бронь від мобілізації: кому з українців світить статус і як його отримати

21:13

Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США

21:04

"Важка фаза війни": в Білому домі зробили заяву щодо переговорів з Росією

20:38

"Цариці": Вітвіцька викликала захоплення рідкісним фото з молоденькою мамою

20:26

Деяким українцям доведеться повертати "тисячу Зеленського": Шмигаль пояснив чому

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти