Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

Дівчинка, яка загинула в аварії у Дніпрі — донька військовослужбовця

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Смертельна ДТП в Дніпрі / Колаж Главред, фото: Національна поліція України, тг-канал ХДніпро

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У Дніпрі, 1 грудня, сталась смертельна аварія

Водій BMW на великій швидкості врізався в Ford

Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка, ще четверо людей отримали травми

Історія зі смертельною аварією, що сталася в Дніпрі, продовжується. Як написали в Мережі, слідчий, який веде справу не прийняв батьків загиблої дівчинки, без пояснення, зачинив кабінет і покинув будівлю.

Автор допису обурений роботою слідчого.

відео дня

"Я не розумію цю державу. До вас потрібно знаходити з грошима відразу, а інакше уваги не варті?? Чи ви не вирішили кого обрати винним? Бо спочатку один за кермом, потім інший. То камери не працюють, а після розголосу ви берете відео. Як це працює?", - пише чоловік.

У Мережі повідомляли, що дівчинка, яка загинула в аварії — донька військовослужбовця

"Людина яка з перших днів війни захищає ціною свого здоров'я і ВАС також від окупантів не заслуговує на вашу увагу?", - йдеться в повідомленні.

Чоловік у своєму дописі закликав Національну поліцію України негайно відреагувати на випадок зі слідчим.

"Поліція своєю бездіяльністю, вчергове довела що гроші правлять, закону немає. У вас навіть духу не вистачить вінок купити дитині, я вже не кажу особисто приїхати чи перепросити у батьків.", - обурено підсумував користувач в Мережі.

11:50 Видання "Дніпро оперативний" із посиланням на пресслужбу Нацполіції Дніпропетровської області повідомило, що батька загиблої в ДТП на житломасиві Червоний камінь дівчинки опитали і відпустили.

За словами речниці обласної поліції Ганни Старчевської, батька дійсно викликали для опитування, і згідно з запису відеокамер він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили.

Що відомо про ДТП у Дніпрі

Як писав Главред з посиланням на Національну поліцію України, у неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська, біля зупинки "Дитячий комбінат".

Cталося зіткнення двох автомобілів BMW та Ford. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

В результаті аварії дівчинка, яка була пасажиркою Ford, загинула на місці. Інші пасажири, зокрема водій та двоє дітей, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Вчора правоохоронці оголосили підозру пасажиру BMW, який потрапив в аварію зі смертельними наслідками.

Дії пасажира кваліфікували за ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або ув’язнення на строк від 2 до 5 років.

Раніше правоохоронці затримали водія BMW за підозрою у порушенні правил дорожнього руху. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

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