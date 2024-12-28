Смертельна аварія в Києві: водійка Tesla під градусом забрала два життя - деталі

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- Tesla врізалася в паркан у Києві
- Водійці загрожує 12 років ув’язнення
У ніч на 28 грудня в Києві сталася трагічна ДТП за участю електрокара Tesla. Інцидент трапився у Солом’янському районі під час комендантської години.
Деталями поділилися в поліції Києва.
За даними поліції, 41-річна водійка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (1,84 проміле), перевищила безпечну швидкість, втратила контроль над автомобілем і врізалася в бетонний паркан.
Удар призвів до перекидання автомобіля на дах, унаслідок чого загинули двоє людей.
"Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля - 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці", - зазначили у поліції.
Жінку затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй загрожує до 12 років ув’язнення і заборона на керування транспортними засобами строком до 10 років.
ДТП в Україні - новини за темою
Як писав Главред, 22 грудня на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. Внаслідок аварії постраждало 13 людей, серед яких дитина.
Також нещодавно стало відомо, що, на жаль, у ДТП загинула донька відомої української ведучої. Рената поверталася додому до рідних, але потрапила в ДТП поблизу села Чижики Львівської області. Загалом у пригоді загинуло семеро людей.
Окрім цього, на початку грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Як результат, загинула 10-річна дівчинка. Ба більше, ймовірного винуватця вже ловили без прав.
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Причини ДТП - що відомо
Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром з використанням британських та американських звітів про зіткнення як даних, показало, що:
- 57 % аварій були викликані суто чинниками водія,
- 27 % — сукупними факторами дороги і водія,
- 6 % — сукупними чинниками транспортного засобу і водія,
- 3 % - винятково факторами дороги,
- 3 % — сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,
- 2 % суто факторами транспортного засобу
- 1 % сукупними чинниками дороги і транспортного засобу.
Зниження наслідків нівечень в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень.
Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.
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