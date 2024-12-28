Смертельна аварія в Києві: водійка Tesla під градусом забрала два життя - деталі

Жінку затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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ДТП у Солом’янському районі за участю п’яної водійки призвела до жертв / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Tesla врізалася в паркан у Києві

Водійці загрожує 12 років ув’язнення

У ніч на 28 грудня в Києві сталася трагічна ДТП за участю електрокара Tesla. Інцидент трапився у Солом’янському районі під час комендантської години.

Деталями поділилися в поліції Києва.

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За даними поліції, 41-річна водійка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (1,84 проміле), перевищила безпечну швидкість, втратила контроль над автомобілем і врізалася в бетонний паркан.

Удар призвів до перекидання автомобіля на дах, унаслідок чого загинули двоє людей.

"Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля - 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці", - зазначили у поліції.

Жінку затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй загрожує до 12 років ув’язнення і заборона на керування транспортними засобами строком до 10 років.

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Як писав Главред, 22 грудня на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. Внаслідок аварії постраждало 13 людей, серед яких дитина.

Також нещодавно стало відомо, що, на жаль, у ДТП загинула донька відомої української ведучої. Рената поверталася додому до рідних, але потрапила в ДТП поблизу села Чижики Львівської області. Загалом у пригоді загинуло семеро людей.

Окрім цього, на початку грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Як результат, загинула 10-річна дівчинка. Ба більше, ймовірного винуватця вже ловили без прав.

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Причини ДТП - що відомо Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром з використанням британських та американських звітів про зіткнення як даних, показало, що: 57 % аварій були викликані суто чинниками водія,

27 % — сукупними факторами дороги і водія,

6 % — сукупними чинниками транспортного засобу і водія,

3 % - винятково факторами дороги,

3 % — сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,

2 % суто факторами транспортного засобу

1 % сукупними чинниками дороги і транспортного засобу. Зниження наслідків нівечень в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень. Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.

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