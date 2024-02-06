Зміна в керівництві ЗСУ: у Зеленського назвали причину ймовірних відставок

Існує "нова ситуація" в тому, що стосується війни, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк розповів про ймовірні перестановки в керівництві ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade, Facebook/mpodolyak2, Facebook/CinCAFU

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про ймовірну зміну керівництва Збройних сил України.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, в Україні проводять аудит дій верховного командування Сил оборони за два роки, щоб оцінити доцільність подальших кадрових змін.

Відповідаючи на запитання щодо інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому згадувалося про необхідність реформування армійського керівництва, представник ОП уточнив, що існує певна "нова ситуація" в тому, що стосується війни.

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"Ми сьогодні перебуваємо в певній стагнації. Не по лінії фронту, а в певній стагнації, тому що треба розуміти, що в цій війні є нова ситуація", - каже він.

Водночас Подоляк також додав, що проводиться перевірка всього, що відбувалося за два минулі роки, а за підсумками аудиту можуть бути ухвалені кадрові рішення.

Чутки про відставку Залужного

Раніше у WP розповіли, чому Зеленський зволікає з відставкою Залужного. Затримка свідчить про нерішучість президента або навіть про сум'яття, оскільки потенційні кандидати не хочуть братися за роботу головкому ЗСУ.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення протягом години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

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