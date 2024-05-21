Скільки діє довідка щодо придатності до військової служби: пояснення юристів

Термін дії такої довідки лише у мирний час становить п’ять років, а під час мобілізації та воєнного стану – один рік.

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Скільки діє довідка щодо придатності до військової служби/ колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Довідка з висновком щодо придатності до військової служби, яку отримують резервісти і військовозобов’язані після медичного огляду під час мобілізації та воєнного стану, діє лише упродовж року.

Такий строк дії цієї довідки передбачений постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року №560, зазначає "Судово-юридична газета".

У юридичному виданні відреагували на слова речника Міністерства оборони України, старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна про те, що термін дії такої довідки становить п’ять років, і наголосили, що такі тривалі терміни діють лише у мирний час.

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Зазначається, що, згідно з постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560, у мирний час під час визначення призначення резервіста чи військовозобов’язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд. За результатами такого медичного огляду вони отримують довідку, термін дії якої становить п’ять років. При цьому резервістам та військовозобов’язаним, які придатні до військової служби, вручається мобілізаційне розпорядження.

Тих резервістів та військовозобов’язаних, яких ще в мирний час призначили на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання ЗСУ та інших військових формувань, можуть призвати на військову службу під час мобілізації за результатами медоглядів, які вони проходили раніше. Спершу буде проведене опитування, чи мають вони скарги на здоров’я. Якщо таких скарг немає, то їх не відправлятимуть на військово-лікарську комісію для проходження медогляду.

Якщо у резервіста чи військовозобов’язаного закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, або якщо він раніше не проходив медичний огляд, то його направлять на ВЛК.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку і з набранням чинності Указом президента про оголошення мобілізації прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних, не направляються на медичний огляд. Особи, які уточнили свої облікові дані, викликаються на медичний огляд повісткою.

"У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Тобто, довідка діє 5 років (як сказав Лазуткін), але у мирний час. Під час воєнного стану строк дії довідки – один рік", – йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Що передбачає закон про мобілізацію/ Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні – останні новини

Раніше у Міноборони описали механізм, як тепер потрібно проходити ВЛК. У Міноборони пояснили, як в Україні змінився механізм проходження ВЛК і хто має направити на повторну перевірку обмежено придатних.

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Нагадаємо, в Міноборони розкрили нові функції Резерв+. Повноцінна версія застосунку "Резерв+" буде доступна вже влітку. Тоді ж у додатку з'явиться електронний військовий квиток. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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