Скільки годин українці будуть без світла: графіки відключень на 2 грудня

Графіки відключень електроенергії діятимуть впродовж п’ятнадцяти годин.

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Графіки відключення світла / колаж: Главред, фото: pixabay

Ключові тези:

Графіки відключень діятимуть з 07:00 до 22:00

Для промисловості та бізнесу графіки застосовуватимуться з 06:00 до 22:00

Протягом дня діятимуть одна або дві черги відключень

У понеділок, 2 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в Укренерго.

Як йдеться в повідомленні, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

відео дня

Зазначається, що обсяг обмежень для побутовий споживачів буде таким:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 10:00 – дві черги відключень;

10:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 06:00 до 22:00.

В Укренерго підкреслили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", - йдеться в повідомленні.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, графіки відключення світла в Україні зараз не статичні, а можуть змінюватися по кілька разів на добу. Справа у тому, що, незважаючи на налаштування енергетиками резервних систем живлення після масового обстрілу Росією енергоінфраструктури, загальна ситуація залишається непередбачуваною.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що цієї зими в українців може не бути світла по 4-8 годин на день.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

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