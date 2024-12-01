Скільки годин українці будуть без світла: графіки відключень на 2 грудня

Ключові тези:
- Графіки відключень діятимуть з 07:00 до 22:00
- Для промисловості та бізнесу графіки застосовуватимуться з 06:00 до 22:00
- Протягом дня діятимуть одна або дві черги відключень
У понеділок, 2 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в Укренерго.
Як йдеться в повідомленні, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Зазначається, що обсяг обмежень для побутовий споживачів буде таким:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
- 08:00 – 10:00 – дві черги відключень;
- 10:00 – 11:00 – одна черга відключень;
- 11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 06:00 до 22:00.
В Укренерго підкреслили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", - йдеться в повідомленні.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, графіки відключення світла в Україні зараз не статичні, а можуть змінюватися по кілька разів на добу. Справа у тому, що, незважаючи на налаштування енергетиками резервних систем живлення після масового обстрілу Росією енергоінфраструктури, загальна ситуація залишається непередбачуваною.
Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що цієї зими в українців може не бути світла по 4-8 годин на день.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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