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"Скільки житиму - буду вдячний": українець розповів, як це жити з чужим серцем у грудях

1 октября 2021, 21:03
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Сергій став першим, кому пересадили серце в Рівненській області.

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Сергій вже почни рік живе з чужим серцем / скріншот

Житель міста Сарні в грудні 2020 року став першим реципієнт, кому на Рівненщині успішно пересадили серце. Зараз Сергій здатний пройти понад 20 кілометрів на день і підтримує зв'язок з родичами донора.

Дев'ять місяців тому він починав відновлення після пересадки серця з прогулянок навколо будинку. Зараз за день він може пройти 21 кілометр. За словами чоловіка прогулянки дозволяють йому відчувати себе здоровим, пише "Суспільне".

"Жити став повноцінним життям. Ходити хочеться кожен день, і багато. Здорово себе почуваю. Двадцять років так не хотілося ходити, як зараз, ходжу. Все стало після операції поліпшуватися. Я це відчув, ще перебуваючи в лікарні, коли вже ходив по лікарняному коридору", - каже Сергій.

Життя з новим серцем

Операцію в Рівненській міській лікарні Сергію торік у грудні зробили безкоштовно. Тоді це була перша успішна пересадка серця в Рівненській області та перед нею лікарі пацієнту нічого не гарантували.

Читайте такжеУ Львові один донор врятував чотирьох людейЧоловік майже тридцять років пропрацював підприємцем у роздрібній торгівлі. Після операції фізично намагається себе не навантажувати, але на авто їздить постійно. Чоловік приймає імуносупресанти чоловікові тепер потрібно приймати протягом усього життя. Гроші на неї виділяє міська рада.

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"Скільки буду жити - буду вдячний їм"

Чоловік згадує, як навесні їздив до родичів 39-річного рівнянина Назара Тополюка. Саме його серце врятувало чоловіка.

"Скільки буду жити - буду вдячний їм. Ми з ними знаходимося на зв'язку, спілкуємося. Обмінюємося думками про життя. Був я на могилі донора, Назара. Я йому віддав данину поваги, подякував йому, якщо можна так сказати, за наданий мені шанс жити", – поділився Сергій.

Раніше ми розповідали, що в Києві провели трансплантацію відразу чотирьох органів. Зокрема, серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це був її єдиний шанс. Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доставити менш ніж за годину.

Донором став 38-річний вінничанин. Медики не змогли врятувати його життя через складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів

Автор: Сергій Кущ
viber
донорство новини Рівного
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