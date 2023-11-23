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"Казки закінчилися. РФ стає сильнішою": експерт сказав, до чого варто готуватися Україні

Альона Вороніна
23 листопада 2023, 07:27
У США може не вистачити стільки ресурсів, щоб підтримувати Україну. Нам варто бути готовими до того, що потрібно буде викручуватися самим.
Тарас Загородний, украинские военные, флаг США
США можуть скоротити допомогу Україні, і ми повинні бути до цього готовими, наголосив Тарас Загородній/ колаж: Главред, фото: Главред, Командування Об'єднаних сил ЗСУ, president.gov.ua

Україна повинна бути готовою до того, що США можуть скоротити нам допомогу. Тому потрібно продумувати свої кроки на такий випадок. Основне, що потрібно зробити – налагоджувати власне виробництво, мобілізувати ресурси і змушувати банки кредитувати оборонку.

Країна-агресорка Росія стає сильнішою. У російських окупантів є люди і техніка. Незважаючи на те, що ця техніка стара, її багато і може стати ще більше, і ми маємо бути готовими протистояти агресору. Про це сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, Китай уже веде гібридну війну. Якщо спалахнуть ще якісь конфлікти, то у Сполучених Штатів Америки не вистачить коштів, щоб підтримувати Україну.

"Гібридна війна з Китаєм вже триває. Пекін не дає Росії програти війну і м'яко підтримує конфлікт на Близькому Сході, щоб США витрачали свої ресурси. Наступна точка, яку Китай може підпалити – Північна Корея і Філіппіни. Тобто прямого конфлікту може і не бути, але, по суті, війна вже йде. У США просто не буде стільки ресурсів, щоб підтримувати ще й Україну", – зазначив Загородній.

Тому ми повинні готуватися до того, що може бути скорочення допомоги США, каже експерт. Він наголосив, що Україні потрібно налагоджувати власне виробництво і мобілізувати свої ресурси.

"Ми повинні виходити з того, що допомога припиниться, і думати про те, що буде тоді, що ми будемо робити. Для цього необхідно налагоджувати власне виробництво, мобілізувати ресурси, змушувати банки кредитувати оборонку. Адже якщо банкіри не хочуть фінансувати оборонку, навіщо вони тоді потрібні? Адже вони забирають ресурси у реального сектора економіки. Потрібно встановити для них податок близько 80%", – сказав Загородній.

За його словами, "казки закінчилися, Росія стає сильнішою". Він звернув увагу, що російські окупанти на фронті зараз намагаються знову наступати. У загарбників є багато техніки і людей.

"Не потрібно думати, що росіяни ідіоти. Подивіться на карту бойових дій – ви побачите, що росіяни намагаються здійснювати наступ. У Росії є люди, є техніка, нехай стара і погана. Цієї техніки багато, а може стати і ще більше", – зазначив експерт.

Він наголосив, що варто прораховувати усі ризики наперед, щоб розуміти, як діяти у тій чи іншій ситуації.

"Зараз росіяни дадуть грошей Північній Кореї, Китай дасть обладнання, КНДР зажене на заводи 500 тисяч осіб – і що ми тоді будемо робити? Всі ці ризики необхідно прораховувати. Ніхто в цьому світі не хоче впрягатися за інших", – сказав Загородній.

Дивіться інтерв'ю Тараса Загороднього про загрозу скорочення допомоги Україні з боку країн Заходу та ймовірність заморозки війни:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Війна в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що ЗСУ ліквідували 36 тисяч окупантів за шість тижнів. За словами Умєрова, навіть без потужного флоту Україна витіснила російські військові кораблі з Чорного моря і відновлює свободу мореплавства. Він також наголосив, що єдина мова, яку розуміє Москва, – це мова сили.

Командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов розповів, що російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Там дуже динамічна ситуація, але контрольована. Водночас українським військовим вдається стримувати ворога.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки. Російські загарбники завершують перегрупування на Куп'янському напрямку і після цього можуть атакувати з новою силою.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Тарас Загородній
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