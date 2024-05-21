Ситуація може погіршитись: скільки триватиме наступ РФ на Харківщині - прогноз

Загострення ситуації на півночі Харківської області та вздовж всього кордону із Росією буде тривати до цілковитої перемоги України, вважає військовий експерт.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-mozhet-uhudshitsya-skolko-prodlitsya-nastuplenie-rf-na-harkovshchine-prognoz-10566809.html Посилання скопійоване

Як довго триватиме загострення ситуації на Харківщині - прогноз полковника / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригадає, deepstatelivemap

Російські окупаційні війська будуть розтягували лінію фронту вздовж всього російсько-українського кордону аж до Чернігівської області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

Він наголосив, що за логікою ведення бойових дій, лінія бойового зіткнення вже давно мала б проходити вздовж всього українсько-російського кордону.

"У цьому плані у нас якась, м'яко кажучи, неправильна війна. Воюємо на півдні України, а напрямок на Москву - кінь не валявся. Загальний напрямок на північ - з Харківщини на Бєлгород, з Сумщини на Курщину і Брянщину, з Чернігівщини на Брянщину - був повністю відкритим. Ні ми, ні росіяни військових дій там не проводили. Це як в одній із реприз із минулого: тут граємо, тут не граємо, а тут ми рибу загортали", - сказав Світан.

Військовий експерт зауважує, що ці 600 кілометрів державного кордону вже мають стати лінією бойового зіткнення різної інтенсивності. Дії там вже переходять у реальні бойові дії, і подальший розвиток ситуації залежить від наявності сил та засобів з обох сторін.

"Дії росіян у районі Харкова і Вовчанська будуть розтягуватися по всій лінії кордону, аж до Чернігівщини. Це все триватиме до повного розгрому російської армії і нашої перемоги", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію в районі міста Вовчанськ. Водночас ситуація на харківському напрямку залишається напруженою, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше припустив можливість наступальних дій російської окупаційної армії в Сумській області. Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан зазначив, що така загроза дійсно існує, але сил і засобів противника у цьому районі недостатньо для масштабних операцій, подібних до тих, що проводяться на півночі Харківської області. Він також висловив думку, що якщо окупанти перекинуть частину резервів із Харківського напрямку до Сум, то зможуть просунутися на глибину приблизно 3-4 кілометри, до другої лінії оборони.

За останні півроку поставки боєприпасів та військової техніки від партнерів Україні було припинено. Тепер, щоб відновити цей процес, знадобиться щонайменше місяць, а, найімовірніше, півтора-два місяці. Фронт, ймовірно, вдасться стабілізувати лише приблизно наприкінці червня. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред