Штраф 51 тисяча гривень: в Україні хочуть запровадити нове покарання на час війни

Укриття / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає введення кримінального покарання за ігнорування повітряної тривоги.

Документ опублікований на сайті парламенту і направлений на розгляд комітету Ради.

Так, депутати пропонують чинний Кримінальний кодекс доповнити статтею 270-2 про кримінальну відповідальність для посадових осіб підприємств.

Пропонується карати:

за порушення вимог у сфері цивільного захисту, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації в умовах воєнного стану, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей, передбачивши покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі грн, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк ;

; у разі вчинення такого діяння повторно, або якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

В даний час відповідно до закону після отримання повідомлень про повітряну тривогу громадяни повинні припинити роботу і вжити необхідних заходів безпеки.

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Війна в Україні

Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик Тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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