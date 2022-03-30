Як побороти стрес і тривогу - відповідь невролога

Мільйони українців після масштабного вторгнення військ Росії відчули небувалий стрес. Як побороти тривогу, розповів невролог Євген Скрипник.

"Організм в такому стані нам дає можливість активізуватися, мобілізуватися, у нас поліпшується концентрація уваги, пам'ять, схильність критично мислити, хоча і дещо вузько, тобто всі процеси спрямовані на виживання! Всі реакції спрямовані на виживання в нових умовах існування!",- пояснив лікар.

Медик знову нагадав, що під час війни навіть у людей, які раніше страждали панічними атаками, тривожністю, психосоматичними розладами стан поліпшується - організм мобілізується.

Наслідки для нервової системи, психіки будуть через 3-6 місяців після стресу.

"Тобто приймати для профілактики, при стресі, початковій тривозі - заспокійливі не потрібно", - говорить фахівець.

Що робити при стресі

Продовжувати максимально (якщо можливо) займатися тими справами, які робили до війни.

Заняття фізкультурою, спортом, тобто намагайтеся бути максимально фізично активними.

Розмовляйте про це з близькими і рідними.

Відверніться від новин, хоча б на кілька годин.

Коли можна гуляти на вулиці.

Пити достатню кількість води.

Старатися максимально відновити режим сну, по можливості.

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