Як побороти стрес і тривогу - відповідь невролога

Під час війни навіть у людей організм мобілізується.
Мільйони українців після масштабного вторгнення військ Росії відчули небувалий стрес. Як побороти тривогу, розповів невролог Євген Скрипник.
"Організм в такому стані нам дає можливість активізуватися, мобілізуватися, у нас поліпшується концентрація уваги, пам'ять, схильність критично мислити, хоча і дещо вузько, тобто всі процеси спрямовані на виживання! Всі реакції спрямовані на виживання в нових умовах існування!",- пояснив лікар.
Медик знову нагадав, що під час війни навіть у людей, які раніше страждали панічними атаками, тривожністю, психосоматичними розладами стан поліпшується - організм мобілізується.
Наслідки для нервової системи, психіки будуть через 3-6 місяців після стресу.
"Тобто приймати для профілактики, при стресі, початковій тривозі - заспокійливі не потрібно", - говорить фахівець.
Що робити при стресі
- Продовжувати максимально (якщо можливо) займатися тими справами, які робили до війни.
- Заняття фізкультурою, спортом, тобто намагайтеся бути максимально фізично активними.
- Розмовляйте про це з близькими і рідними.
- Відверніться від новин, хоча б на кілька годин.
- Коли можна гуляти на вулиці.
- Пити достатню кількість води.
- Старатися максимально відновити режим сну, по можливості.
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