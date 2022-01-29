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Школи в Києві масово закривають на карантин: терміни дистанційки

29 січня 2022, 20:31

Освітній процес буде продовжений в дистанційному режимі.

школа
Школярів відправляють на дистанційку / УНІАН

У Києві батькам школярів почали масово приходити розсилки в месенджерах про закриття навчальних закладів на карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Відповідні повідомлення поширюються в чатах окремих класів багатьох шкіл столиці, повідомляє Главред.

Терміни закриття шкіл на карантин

Відзначається, що на карантин школи в Києві закривають на тиждень, з 31 січня до 4 лютого.

Судячи з повідомлень, заняття можуть відновитися вже з 6-го лютого, якщо карантин не буде продовжений.

Батьків учнів попереджають про те, що освітній процес буде продовжений в дистанційному режимі.

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Дистанційка в Києві: що кажуть у КМДА

Заступник голови Київміськадміністрації Ганна Старостенко не виключила закриття всіх шкіл столиці на карантин через стрімке зростання захворювань коронавірусом.

Як повідомила вона в інтерв'ю Укрінформу, у Києві на дистанційний режим роботи переведено близько 70 навчальних закладів, тоді як ще тиждень тому Дистанційно навчалися дві школи і близько тисячі класів у різних навчальних закладах.

При цьому Старостенко підкреслила, що всього в Києві 425 шкіл, і поки немає необхідності закривати всі школи одночасно.

Однак вона не виключила закриття найближчим часом на карантин всіх шкіл у зв'язку із зростанням захворюваності серед дітей.

"Ми не виключаємо такої можливості, тому що хворіє багато дітей у порівнянні з торішніми сплесками епідемії. При середній заповненості ліжок близько 17% ми бачимо, що показник дитячих госпіталізацій дещо вищий", - сказала Старостенко.

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Коронавірус в Україні:

Станом на ранок суботи, 29 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 37 351 жителя країни - такого числа хворих не було за весь час пандемії. У тому числі захворіла 5 341 дитина і 806 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 340 осіб; летальних випадків - 149; одужали 7 163 людини.

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