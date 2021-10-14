В Україні хочуть продовжити шкільні канікули на місяць

Канікули в Україні / dzerkalo.media

Осінній канікули 2021 в Україні мають намір продовжити через погіршення епідеміологічної ситуації у зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірусом в країні.

Як заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо, відомство разом з Міністерством освіти і науки можуть прийняти відповідне рішення, і канікули, які в ряді регіонів вже перенесли на тиждень раніше традиційної дати 25 жовтня, будуть продовжені до 3-4 тижнів.

"Швидше за все вони будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть досить тривалими. Зазвичай вони тривають протягом двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", - розповів Кузін.

Він також звернув увагу на захворюваність COVID-19 серед дітей, та збільшення надходження до лікарень маленьких пацієнтів.

Так, на стаціонарному лікуванні перебуває 607 дітей, у яких діагностовано коронавірусну хворобу, що становить 21% від кількості ліжок для пацієнтів з COVID-19, виділених на педіатричному напрямку.

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"Діти більш активно втягуються в епідемічний процес, велика кількість класів закривається через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він закривається на "умовний" карантину", - підкреслив Кузін.

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Ранише Главред писав про те, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує перенести початок шкільних канікул з 25-го на 18-е жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Міністерству освіти і науки рекомендують розіслати відповідний рекомендований лист по школах.