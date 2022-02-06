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Прив'язка SIM-карт до документів в Україні: експерти пояснили, навіщо це, і розповіли про ризики

6 лютого 2022, 19:04

Україна рано чи пізно прийде до обов'язкової реєстрації сім-карт, оскільки країна рухається в Євросоюз, вважає Олег Тітамір.

сім карта
Експерти рекомендують прив'язувати SIM-карту до документів / УНІАН

Дискусія про обов'язкову реєстрацію мобільних абонентів у вигляді прив'язки SIM-карт до документів йде вже давно. Подібних правил в Україні наразі немає, проте, як вважають експерти, в сучасному світі такі заходи необхідні для того, щоб захиститися від шахраїв. Присутні й ризики, оскільки невідомо, як оператори працюють над запобіганням витоку інформації.

Як повідомляє 24 канал, фахівці вважають, що прив'язка сім-карт до документів посприяла б боротьбі з шахраями і сприятливо позначиться на захисті персональних даних.

"Обов'язкова реєстрація SIM-карти необхідна"

На думку глави Української організації захисту споживачів і послуг Олега Тітаміра, сім-карту потрібно реєструвати за документами в обов'язковому порядку. Україна свого часу до цього прийде, оскільки схожі заходи вже діють в країнах Євросоюзу. Однак знадобиться і перехідний період, роз'яснення ситуації для людей, а також створення механізму стимулів для споживачів.

Як вважає експерт, якщо карта не прив'язана до документів, нею можуть скористатися шахраї. Наприклад, ймовірна ситуація, коли шахраї отримують персональні дані людини, перевипускають її SIM-карту і отримують доступ до грошей.

"Паспортизація SIM-карт - це безпека громадян. Сьогодні до мобільного номеру прив'язаний онлайн-банкінг, соціальні мережі, служби таксі і доставки та ін. По суті, SIM-карта – це персональний електронний ідентифікатор споживача. Якщо вона не зареєстрована за персональними даними, нею легко можуть скористатися шахраї, зокрема, виманивши за допомогою соціальної інженерії персональні дані людини (або якщо вона втратила свій мобільний), перевипустивши її SIM-карту і отримавши доступ до її особистих фінансів",- пояснив Тітамір.

Реклама

читайте такожSIM-карта за паспортом: покрокова інструкція прив'язки для Київстар, Vodafone і lifecellЗа його словами, ідентифікаційний мобільний номер найкраще працює проти шахрайства в електронній комерції. Відома велика кількість випадків, коли люди втрачали гроші, коли переводили їх шахрайським ресурсам, які маскувалися під інтернет-магазини. Власники таких "магазинів" використовували сотні сім-карт, які потім викидалися.

Існують і ризики прив'язки SIM-карт до документів

Юрист, експерт з питань цифрової безпеки Анастасія Апетик вважає, що з позиції безпеки прив'язка мобільного номера до документів однозначно є правильним кроком. Вона радить вигадати і секретне слово. Тоді шахраям буде ще складніше зробити дублікат сімки.

"Особливо зверну увагу, що номер телефону, до якого прив'язані основні банківські рахунки, повинен бути прив'язаний до ваших документів, і для цього повинен бути окремий номер, а не той, який публічний",- сказала експерт.

Втім, вона стверджує, що існують і ризики. Ніхто не знає, чи володіє персонал мобільних операторів знаннями щодо зберігання персональних даних, чи проводиться грамотна обробка персональних даних, і як захищається інформація від потенційного витоку.

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