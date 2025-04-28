З'їжджаються бригади з усієї України: нові подробиці атаки газовий об'єкт у Черкасах

До вечора деяким споживачам вдалося повернути газ.

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Атака на газовий об'єкт у Черкасах / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Черкаси, внаслідок чого було пошкоджено газовий об'єкт. Для підключення споживачів до газу викликали 50 аварійних бригад з усієї країни. Про це заявив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

До вечора вдалося відновити подачу газу до деяких будинків.

"Газ у системі є. Прошу всіх споживачів перевірити його наявність у своїх будинках. Якщо газ є - можете ним користуватися. Якщо ж ні - прошу зберігати спокій", - повідомив Бондаренко.

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29 квітня розпочнеться почергове підключення абонентів. Для прискорення робіт до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад із різних куточків України. Вони допоможуть максимально швидко відновити подачу газу всім споживачам.

"Дякую всім службам, які були задіяні в ліквідації аварійної ситуації. Саме завдяки злагодженій роботі вдалося зберегти газопостачання в місті", - додав очільник Черкас.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 квітня РФ била сотнею БпЛА і ракет - на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинок. На Дніпропетровщині одна людина загинула, кілька людей отримали поранення, серед них - дитина.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщина оговтується після атаки РФ у ніч на 27 квітня. Унаслідок атаки ворога пошкоджено багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, РФ використовує новий дрон для атак на Україну - що про нього відомо. Цей дрон може бути частиною ширшої стратегії Росії. Він має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год.

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