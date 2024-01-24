УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Серйозніше, ніж два роки тому: Кулеба розповів про ускладнення на фронті

Єлизавета Бельмас
24 січня 2024, 09:45оновлено 24 січня, 10:40
Українські воїни продовжують тримати оборону і боротися за країну.
Кулеба розповів про ускладнення на фронті
Кулеба розповів про ускладнення на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 ОММБ

Ситуація на фронті ускладнюється нестачею боєприпасів, систем протиповітряної оборони та ракет до них. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

За словами міністра, обстановка в Україні зараз навіть складніша і серйозніша, ніж у момент вторгнення російської армії два роки тому.

"Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому", - говорить Дмитро Кулеба.

відео дня

Він також повідомив, що масований ракетний удар вранці 22 січня підтверджує той факт, що Україна відчуває потребу в збільшенні кількості систем протиповітряної оборони і ракет до них.

"Хоч Україна і істотно збільшила своє виробництво і буде продовжувати це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції", - додав Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що причиною цього є невідповідність оборонних потреб західних країн потребам України.

Ситуація на фронті

Раніше ми писали, російське військо-політичне командування готове втрачати близько 400 своїх військових за кожен квадратний кілометр української території. Незважаючи на це, російські війська продовжують наступальні операції на всій лінії фронту. Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умеров.

При цьому, російські окупанти зазнають серйозних труднощів на полі бою через українських безпілотників і намагаються компенсувати удари дронів ЗСУ, щоб вийти з позиційної війни. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Також, 23 січня на Лівому березі Херсонської області тривали обмежені позиційні бої. Російські та українські джерела повідомили про протистояння біля Кринок. Як пише Інститут вивчення війни (ISW), деякі російські блогери стверджували, що українські сили проводять атаки в Кринках і навколо них рідше. При цьому наголошується, що російські війська не можуть повернути позиції або очистити населений пункт через постійну роботу українських безпілотників у цьому районі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Дмитро Кулеба війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Серйозніше, ніж два роки тому: Кулеба розповів про ускладнення на фронті

Серйозніше, ніж два роки тому: Кулеба розповів про ускладнення на фронті

09:45 Україна
Росія здатна поглинути дві країни колишнього СРСР та напасти на Балтію з Білорусі – Жданов

Росія здатна поглинути дві країни колишнього СРСР та напасти на Балтію з Білорусі – Жданов

09:00 Ексклюзиви
Пройшли 600 км пішки: у ГУР розповіли деталі знищення ТУ-22М3 на аеродромі Сольці

Пройшли 600 км пішки: у ГУР розповіли деталі знищення ТУ-22М3 на аеродромі Сольці

08:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:58

Експерт розповіла, чому потрібно додавати сіль до чаю: результат вас вразить

10:47

Церковне свято 25 січня: не надягайте чужий одяг, щоб уникнути біди

10:38

Чоловік блогерки Пренткович під виглядом волонтера відправився на Мальдіви

10:33

"Бавовна" під Маріуполем: відомі подробиці "прильоту" по підрозділу окупантів

09:58

РФ готує потужну атаку: експерт назвав терміни нового ракетного удару росіян

Європа до війни не готова, РФ здатна захопити країни Балтії, як Крим - ГетьманЄвропа до війни не готова, РФ здатна захопити країни Балтії, як Крим - Гетьман
09:56

Можуть "відрізати" світло за чужі борги: хто з українців під загрозою

09:45

Серйозніше, ніж два роки тому: Кулеба розповів про ускладнення на фронті

09:33

Брітні Спірс вигнали з готелю за непристойну поведінку: що сталося

09:19

Маломуж розповів, скільки F-16 потрібно Україні, щоб переломити ситуацію на фронті

Реклама
09:15

Популярна блогерка постраждала через атаку росіян на Київ

09:02

Як українцям отримати 10,8 тисяч грн допомоги від ООН: детальна інструкція

09:00

У хороших господинь завжди стоїть стакан з оцтом в холодильнику: в чому хитрість

09:00

Росія здатна поглинути дві країни колишнього СРСР та напасти на Балтію з Білорусі – ЖдановЕксклюзив

08:40

Росія намагається вийти з позиційної війни: названо головну проблему окупантів

08:39

Доба довгого миру - це було виключення?Погляд

08:16

У РФ багато військової інфраструктури Україна руйнує власною зброєю - Данілов

08:02

Пройшли 600 км пішки: у ГУР розповіли деталі знищення ТУ-22М3 на аеродромі Сольці

07:28

Окупанти намагалися повернути позиції в Кринках: в ISW розповіли, що з цього вийшло

06:57

США виділять Україні майже 12 млрд доларів: куди підуть гроші

06:10

На нас напали російські людожериПогляд

Реклама
06:00

Вліпить майже 6-бальний шторм: Україну раптово накриє нова магнітна буря

05:10

"Зруйнує плани": експерт розкрив, чому Захід зволікає із військовою допомогою Києву

04:30

Ось для чого насправді потрібно промивати рис: про це знають не всі

03:55

Як готувати буряк в мікрохвильовці: хитрий трюк уб'є наповал досвідчених господинь

03:24

Які бувають розміри постільної білизни: як правильно обрати

02:45

14-річна донька Віри Брежнєвої здивувала дорослою фотосесією

02:12

Можна не ламати нігті: як знайти край скотчу легко і швидко

01:34

РФ накопичує сили та чекає потрібної погоди: майор розповів про плани окупантівВідео

23 січня, вівторок
23:44

Positiff відверто розповів, як його змінило розлучення з подружкою Каменських

22:53

"Цієї ночі": військовий експерт розкрив, коли РФ знову завдасть масованого удару

22:49

Популярний шоумен зізнався, що відбив дружину в іншого чоловіка: "Це мотивувало"

22:33

Росія знову атакує Україну балістикою та дронами

22:29

Фільм про Маріуполь номінували на Оскар-2024Відео

22:28

Застосували нову тактику: в Білому домі відреагували на ракетний удар по Україні

22:10

"Патріот" Кіркоров в США сходив на Мадонну і вигуляв свого "підопічного" з Донецька

21:55

"Буферна зона" у Росії: Маломуж відреагував на евакуацію росіян із БєлгородаВідео

21:50

Такої зброї в нас ще не було: в Міноборони розповіли про підсумки "Рамштайну"

21:20

Що робити, якщо постійно хочеться спати вдень: тривожні ознаки

21:19

Втратили більше 54 тисяч солдатів: Умєров розповів про ситуацію на фронті

20:58

У мережі розгорівся скандал через слова Лещенка про біженців: той все відкидає

Реклама
20:27

Можуть побити всі рекорди: в Україні зростуть ціни на популярні продукти

19:48

Бізнес і переслідування: чи можливий новий суспільний договір?Погляд

19:47

"Там нормальне життя": Фіцо зашкварився заявою після удару РФ по Києву

19:37

Пєсков, ображаючи Зеленського, принизив ПутінаВідео

19:21

Місячний календар 24 січня 2024 року: що буде, якщо позбавитись проблем минулого

19:12

Помер "батько" легендарного гурту Boney M Френк ФаріанВідео

19:10

Стовітсоткова ефективність ППОПогляд

19:05

Без світла залишилось майже 100 тисяч росіян: деталі вибухів у Владивостоці

18:58

Пориви вітру будуть 48 м/с: в Україну вривається шторм

18:53

Удари українських дронів обвалили постачання сирої нафти з РФ морем – Bloomberg

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти