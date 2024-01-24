Серйозніше, ніж два роки тому: Кулеба розповів про ускладнення на фронті

Українські воїни продовжують тримати оборону і боротися за країну.

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Кулеба розповів про ускладнення на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 ОММБ

Ситуація на фронті ускладнюється нестачею боєприпасів, систем протиповітряної оборони та ракет до них. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

За словами міністра, обстановка в Україні зараз навіть складніша і серйозніша, ніж у момент вторгнення російської армії два роки тому.

"Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому", - говорить Дмитро Кулеба.

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Він також повідомив, що масований ракетний удар вранці 22 січня підтверджує той факт, що Україна відчуває потребу в збільшенні кількості систем протиповітряної оборони і ракет до них.

"Хоч Україна і істотно збільшила своє виробництво і буде продовжувати це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції", - додав Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що причиною цього є невідповідність оборонних потреб західних країн потребам України.

Ситуація на фронті

Раніше ми писали, російське військо-політичне командування готове втрачати близько 400 своїх військових за кожен квадратний кілометр української території. Незважаючи на це, російські війська продовжують наступальні операції на всій лінії фронту. Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умеров.

При цьому, російські окупанти зазнають серйозних труднощів на полі бою через українських безпілотників і намагаються компенсувати удари дронів ЗСУ, щоб вийти з позиційної війни. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Також, 23 січня на Лівому березі Херсонської області тривали обмежені позиційні бої. Російські та українські джерела повідомили про протистояння біля Кринок. Як пише Інститут вивчення війни (ISW), деякі російські блогери стверджували, що українські сили проводять атаки в Кринках і навколо них рідше. При цьому наголошується, що російські війська не можуть повернути позиції або очистити населений пункт через постійну роботу українських безпілотників у цьому районі.

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