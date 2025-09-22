Найбільш суворий вирок: у справі про вбивство хлопця у фунікулері поставлена крапка

Суд засудив Артема Косова до довічного ув'язнення.

Суд виніс вирок у справі про вбивство у фунікулері / Колаж: Главред, фото: Офіс генпрокурора

Що відомо:

Суд ухвалив рішення у справі вбивства Максима Матерухіна у фунікулері

Артема Косова засудили до довічного ув'язнення

У справі про вбивство неповнолітнього Максима Матерухіна поставлена крапка. Суд виніс вирок убивці Артему Косову. Про це заявляє Офіс генерального прокурора України.

Колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов вчинив умисне вбивство з хуліганських мотивів на верхній станції Київського фунікулера у квітні 2024 року.

Справу розглядав Шевченківський районний суд Києва. Суд визнав винним Косова та призначив покарання - довічне позбавлення волі.

"Генеральний прокурор наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на переконання сторони обвинувачення, чітко показують — Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна", - йдеться у повідомленні.

Суд виніс вирок у справі про вбивство у фунікулері / фото: скріншот

Обвинувачений може подати скаргу у визначений законодавством термін.

Батьки загиблого Максима вважають довічне ув'язнення справедливим вироком для Косова.

Вбивство підлітка у фунікулері

Максим Матерухін загинув 7 квітня 2024 року, коли відпочив разом зі своїми друзями. Між хлопцем та Артемом Косовим, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння виникла суперечка.

Косов штовхнув підлітка на скло. Максим вдарився головою і скло розбилось. Хлопець не втримався і впав прямо на розбите скло, внаслідок чого отримав смертельний поріз шиї.

Артем Косов раніше визнав свою провину та покаявся. Він заявив, що не мав наміру вбивати дитину. Сторона захисту наголошувала на вбивстві з необережності, а прокурори наполягали на довічному ув'язненні.

