Найбільша втрата росіян: Путін прийняв нове рішення після удару по Луганську

Це найбільша втрата для росіян з початку повномасштабного вторгнення. Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив нові деталі удару по Луганську.

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Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив нові деталі удару по Луганську / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Атака на аеродром в Луганській області призвела до значних втрат серед російських військових. Однак, на відміну від противника, українські військові атакували військовий об'єкт, де відсутнє цивільне населення

Ракети ATACMS були націлені не безпосередньо на аеродроми, а на авіаційну техніку, що знаходилася там. Українські військові спільно з американськими ракетами успішно виконали поставлене завдання, розповів 24 Каналу Сергій Гайдай – ексголова Луганської ОВА.

"Ниття "воєнкорів" в бік ATACMS та Америки дуже багато. В окупованій частині Луганщини росіяни відреагували жорсткіше, інформації про це мало. В Луганській області це був виключно військовий об'єкт, цивільних й поруч не було, тому інформацію збирають через розвіддані, а не пабліки", – зазначив Сергій Гайдай. відео дня

Так звані російські "воєнкори" оцінюють удари по аеродромам у Луганську та Бердянську як найбільші втрати за час повномасштабної війни. Вони постійно наголошують на порушенні червоних ліній та вважають США "учасниками конфлікту".

"Єдине, що ми можемо побачити, це певні удари у відповідь, але не по військових цілях. Порівняймо "бавовну" на окупованій частині Луганщині, яка вразила лише військові об'єкти, і російські обстріли Харкова та Запоріжжя по цивільних будинках", – наголосив ексголова Луганської ОВА.

Зазвичай російська сторона вдається до кривавої тактики, коли відповідає на успішні атаки їхніх військових цілей. За словами Гайдая, в якості помсти окупанти обстрілюють житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Але на цей раз росіяни намагаються продемонструвати, що вони здатні на більше, ніж просто зазнавати втрати від війни. Таким чином, Володимир Путін встановив завдання для окупантів - вийти на кордони Донецької та Луганської областей до Нового Року

"Давно кремлівська влада вже не озвучувала якісь дати, бо виглядають посміховиськами. Починаючи з "Київ за три дні", кожного місяця вони озвучували якісь дати, але їх нівелювали ЗСУ. На сьогодні вийти на кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня майже нереально", – переконаний Гайдай.

Сили оборони України втримують оборонні позиції на всіх фронтових напрямках і здійснили успішну відсіч потужного наступу російських військ у напрямку Авдіївки. До того ж, слід зазначити, що на цьому напрямку росіяни використовували кадрових військових, яких зазвичай розташовують на 2-3 лініях оборони.

Більше того, за словами Гайдая, на одному з напрямків на сході України наші війська зазнали успіху і здійснили просування на 1,5 кілометра вглиб території.

Удари ATACMS по військових об'єктах Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, далекобійні ракети ATACMS на балансі армії України суттєво змінюють правила гри на полі бою. Російським окупантам доведеться все далі відсувати свої склади і аеродроми, а їхня логістика помітно ускладниться. Загарбники "мають намір" окупувати всю Луганську область і зробили напрямок для себе пріоритетним. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

Також, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, після того як Україна отримала ракети ATACMS, російським окупантам доведеться адаптуватися, зокрема розосередити свою авіацію і відвести частину літаків на аеродроми якомога далі від лінії фронту.

Вдоночас, стали відомі подробиці удару Збройних сил України по російських окупантах у Бердянську та Луганську далекобійними ракетами ATACMS. Всього по цілях РФ на захоплених територіях України було випущено 18 ракет ATACMS.

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