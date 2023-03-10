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"З військової точки зору, усе логічно": Жданов розповів, як РФ хотіла роздратувати українців

10 березня 2023, 00:10
Експерт підкреслив, що інтенсивність російських ударів буде знижуватися, а ефективність ППО – зростатиме.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов розповів, як РФ хотіла роздратувати українців / Мінобоорони РФ, сайт Кремля, Главред

Здійснивши масовану ракетну атаку на Україну 9 березня країна-агресорка Росія мала за мету створити максимальну соціальну напругу в країні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Як зазначив Жданов, загарбники хочуть максимально уразити інфраструктуру України для того, щоб роздратувати суспільство у розрахунку на те, що українці почнуть погоджуватися на мир в обмін на території.

"З військової точки зору, усе логічно. Чим більш різноманітні засоби вогневого ураження, тим важче із ними боротися. Що росіяни і продемонстрували – нам було дуже важко, бо усі ці типи озброєння збиваються по-різному. Не кажучи вже про те, що ракетні удари завдавалися одночасно з трьох напрямків – з півночі, півдня, сходу", - розповів експерт.

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За його словами, слід очікувати на те, що інтенсивність таких ударів буде знижуватися, а ефективність ППО – зростатиме.

"Не треба забувати, як би росіяни не намагалися б щось виготовити, загальна кількість ракет у РФ зменшується, тому що витрачають вони набагато більше, ніж виробляють. Крім того, до кінця березня ми маємо отримати комплекси Patriot, що дасть нам шанс боротися з "Кинджалами". Тому для пересічного українця тенденція позитивна", - зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "Прильоти".

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

У свою чергу кровожерливі росіяни почали висловлювати у соцмережах "радість" через ракетну атаку по українцях. Вони не лише схвально відгукувалися про такий акт жорстокості, а й закликали бити по Україні ще більше. Відповідні коментарі з’явилися у різних російських пабліках.

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