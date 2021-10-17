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Страшна ДТП у Харкові: Зайцева виплачує сім'ям загиблих по 30 гривень компенсації

17 октября 2021, 17:03
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З 30 гривень компенсації жінці ще доводиться платити податок – близько 7 гривень.

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Зайцева засуджена на 10 років / УНІАН

Олена Зайцева, яку засудили за скоєння смертельної ДТП у Харкові в жовтні 2017 року, продовжує виплачувати сім'ям загиблих компенсацію.

Світлана Виниченко, у якої в ДТП загинув єдиний син Олександр розповіла, що подібні виплати від Зайцевої - "знущання".

"Мені періодично надходять від Зайцевої виплати - по 30, по 40 гривень. Не регулярно, кожні два-три місяці. Я вважаю це знущанням. Кожен раз, коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба. Крім того, з 30 гривень належить заплатити ще й податок, 7 гривень", - розповіла жінка, передає Сьогодні.

Виниченко в свою чергу підкреслила, що для неї головне – це жива пам'ять про сина.

Як розповіла жінка, багато знайомих часто приїжджають до могили хлопця в Суми.

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Адвокат потерпілих Лариса Матвєєва додала, що, виплачуючи мізерні суми, Зайцева навряд чи кається.

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Жахлива ДТП у Харкові

У 2017 році в Харкові сталося резонансне ДТП. Авто Олени Зайцевої вилетіло на тротуар.

В аварії загинули шестеро людей, ще п'ятеро-отримали травми. Пізніше в автошколі, в якій навчалася Зайцева, виявили безліч порушень.

Згодом автошколу закрили. Саму винуватицю аварії засудили до 10 років позбавлення волі.

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Олена Зайцева
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