З митрополита УПЦ МП 'Паші-мерседеса' зняли електронний браслет - ЗМІ

У прес-службі Київської обласної прокуратури зазначили, що Печерський суд лише частково задовольнив клопотання прокурора щодо обвинуваченого Павла Лебідя.

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Поліція зняла електронний браслет із митрополита УПЦ МП "Паші-мерседеса" / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про зняття електронного браслета з одіозного колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла Лебідя, якого в народі прозвали "Паша-мерседес" через любов до елітних німецьких автомобілів. Про це повідомила "Спілка православних журналістів" у своєму Telegram-каналі.

"Суддя Печерського районного суду, ухвалила зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя)", ― йдеться у повідомленні.

У прес-службі Київської обласної прокуратури зазначили, що суд лише частково задовольнив клопотання прокурора у справі про продовження обовʼязків митрополиту Павлу Лебідю у повному обсязі. Про це повідомляє "Українська правда".

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Суд вирішив не продовжувати йому носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі наголошують, що митрополит все ще зобов'язаний:

не покидати місце проживання без рішення суду, крім випадків, коли це пов'язано з небезпекою для життя та здоров'я;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні.

Дивіться відео про те, як з митрополита Павла Лебідя знімають електронний браслет:

Скріншот

"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Рішення суду оскарженню не підлягає", - додали у прокуратурі.

Хто такий Павло Лебідь Митрополит Павло (також Па́вел, справжнє ім'я Петро Дмитрович Лебідь, також відомий під прізвиськом Паша "Мерседес" (Тесла); 19 квітня 1961, село Борбин, Рівненщина) — православний священнослужитель, архієрей УПЦ (МП) з 1997 року, митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії. Намісник Успенської Києво-Печерської лаври (1994—2023). З 2009 року — член Міжсоборної присутності Російської православної церкви, повідомляє Вікіпедія. З 2002 року — голова Синодальної комісії у справах монастирів УПЦ (МП). З 2011 року — постійний член синоду УПЦ (МП). Противник надання автокефалії ПЦУ. З 2008 по 2014 рік депутат Київської міської ради від проросійської Партії регіонів.

Арешт Павла Лебедя - в чому підозрюють Павла Лебідя

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У квітні 2023 року СБУ оголосила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу та провела обшук його будинку, де знайшла коштовності, ікони та предмети, що вказують на проросійські погляди митрополита. Йому висунуто обвинувачення за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Крім того, СБУ оприлюднила телефонні розмови "Паши-Мерседеса", в яких він радіє окупації Херсона та висловлює думку, що Україна сама спровокувала війну, називаючи її "війною між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

Тим не менше, вже 7 серпня митрополита УПЦ МП, екс-намісника Києво-Печерської лаври, Павла Лебедя ("Мерседеса") звільнили з-під варти під заставу у розмірі 33 мільйони гривень.

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