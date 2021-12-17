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Риба його мрії: у Дніпрі чоловік виловив 50-кілограмового сома-"людожера"

17 грудня 2021, 09:11

Чоловік особливо зазначив, що спершу вистрілив у сома за допомогою гарпуна. Після чого гігантська риба почала тягнути його на глибину - в річкові холодні хвилі.

Сома
у Дніпрі чоловік виловив 50-кілограмового сома -"людожера" / facebook.com/alexandr.gromadskiy

У Дніпрі рибалці Олександру громадському вдалося зловити гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограм. Фотографії улову він виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Монстра кожен день не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, ось і цього разу я відправився на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон", — розповів рибалка.

Чоловік додав, що вистрілив у сома за допомогою гарпуна, після чого той почав тягнути його на глибину. Коли рибалка намагався впоратися з сомом, то риба у відповідь схопила його за одну з ласт. І та негайно лопнула.

"Не вдаючись у подробиці, скажу, що зустріти "сома-людожера" вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони", — розповів він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 22-річний житель Львова Назар Боженко переміг у чемпіонаті з рибної ловлі, який нещодавно відбувся в Болгарії.

Учасники чемпіонату з лову риби спінінгом з берега, які проходили на гірській річці Вачер, змагалися не тільки за кількість улову, а й правильність цієї процедури.

В цілому, українські рибалки перемогли в загальнокомандному заліку, а Боженко став абсолютним чемпіоном світу з лову форелі.

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