Вагнерівці ампутували дві руки: воїн ЗСУ розповів про 46 днів кошмару у полоні

Захисник був переконаний, що бойовики негайно розстріляють його, адже вони особливо ворожо налаштовані щодо бійців 67-ї ОМБр.

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Воїн ЗСУ розповів про 46 днів кошмару у полоні / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Військовослужбовець Збройних сил України Ілля Михальчук 46 днів провів у полоні в ПВК "Вагнер". Найманці Пригожина чинили небувалі звірства над українським захисником. Зокрема, бойовики ампутували йому поранені руки без накладання швів. Про 36-річного українця розповідає The Washington Post.

Як зазначається, військовий потрапив у полон у лютому 2023 року в районі Бахмута. "Вагнерівці" з висоти обстріляли колону української військової техніки. Під час обстрілу в автомобіль Іллі вдарила ракета, у результаті чого боєць отримав поранення рук. Застосувавши джгути, воїн самостійно перетягнув поранені руки і спробував вибратися з оточення. Однак "вагнерівці" напали на нього, відкрили вогонь по його ногах та захопили в полон.

Михальчук був переконаний, що бойовики негайно розстріляють його, адже вони особливо ворожо налаштовані щодо бійців 67-ї окремої механізованої бригади, пов'язуючи її з "Правим сектором".

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Протягом наступних 46 днів український захисник перебував у полоні в затхлому та темному підвалі. Бойовники зняли з нього джгути і замінили їх грубими гумовими трубками, зав'язавши їх на вузли так туго, що неможливо було розв’язати.

За словами Михальчука, він відчайдушно благав тих, хто утримував його в полоні, щоб вони ампутували йому найбільш пошкоджену праву руку. Він вважав, що ліву руку можна було б врятувати, але через обмежений кровотік через стиснуті гумові трубки рука стала чорною від некрозу. Проте "вагнерівці" чітко дали зрозуміти, що медична допомога не буде надана до тих пір, поки вони не отримають від нього всю необхідну інформацію під час допиту.

Допити тривали без перерви. Кожного разу, коли військовий втрачав свідомість, йому вводили невідому речовину, що не дозволяла йому заснути. Після кількох годин страждань, військового нарешті приспали. Коли він прийшов до тями, то обидві його руки вже були ампутовані вище ліктя. При цьому Іллі не наклали шви, а просто перев'язали рани джгутами.

Михальчука звільнили в квітні поточного року під час обміну полоненими. Після проведення необхідних корекційних операцій в Україні, його доставили до Сполучених Штатів Америки для проведення інтенсивної реабілітаційної програми. На даний момент Ілля перебуває в США в спеціалізованому закладі, де проводиться процес встановлення протезів для його рук.

Як повідомляв Главред, 7 серпня з російського полону додому повернулися 22 захисники України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери – військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки. Серед звільнених є поранені.

Окрім того, 6 липня Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітей. Серед захисників, які знову потрапили на рідну землю – бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених також є оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

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