Російська ППО добре відпрацювала: окупанти збили власний винищувач Су-35

Загарбники вже не хочуть продовжувати війну, тому приймають заходи для власної демобілізації.

https://glavred.net/ukraine/rossiyskaya-pvo-horosho-otrabotala-okkupanty-sbili-sobstvennyy-istrebitel-su-35-10504480.html Посилання скопійоване

Росіяни збили власний винищувач Су-35 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.ru

У ніч на 29 вересня російські окупаційні війська могли збити власний літак біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону.

За його словами, загарбники вже не хочуть продовжувати війну, тому приймають заходи для власної демобілізації. Вже відомо про п'ять випадків, коли росіяни знищували своїх солдатів.

"Сьогодні опів на другу ночі щось там відбулося з якимось літаком, який постійно тероризує наших українських військових на Запорізькій лінії фронту", - заявив мер Мелітополя. відео дня

При цьому в місцевих Telegram-каналах зазначають, що окупанти і самі визнали знищення літака, яким виявився винищувач Су-35.

"Літак СУ-35 та його пілот завдяки якісній роботі російської ППО більше не будуть воювати проти України", - пишуть в Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні".

Нагадаємо, раніше Главред розповідав як російська ППО зганьбилася. Так, ЗРК "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там. І він не збив дрон, що летів за 300 метрів.

Також повідомлялося, що Patriot ЗСУ збив авіацію РФ на Брянщині. Так, підрозділи Збройних сил України за допомогою американського зенітно-ракетного комплексу Patriot знищили 3 вертольоти та 2 бойові літаки окупантів РФ, які бомбили мирні українські міста.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.