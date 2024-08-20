Росіяни підходять до українського міста, на евакуацію є лише кілька днів

Місцева влада закликає людей евакуюватись через сильні артилерійські обстріли та наближення російських окупантів до міста.

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У жителів Мирнограда є лише кілька днів на евакуацію через наближення окупантів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку в Донецькій області. Місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися, бо ворог вже близько. Так, наприклад, у жителів Мирнограда є лише кілька днів, щоб встигнути виїхати з міста. Про це заявив виконувач обов'язків Мирноградської МВА Юрій Третяк, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що вже було ухвалено рішення про закриття магазинів та ринків, а також про евакуацію установ та підприємств міста. У Мирнограді закриваються навіть аптеки і діє посилена комендантська година з 15:00 до 11:00.

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Він закликає людей виїжджати, адже ситуація залишається дуже напруженою і може значно погіршитись. Слід зазначити, що Мирноград розміщений перед Покровськом, де у людей є трохи більше часу на евакуацію.

"Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли ... Закликаю всіх мешканців прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України", - сказав Третяк.

Повідомляється, що наприкінці минулого тижня у Мирнограді залишалося приблизно 20 тисяч людей, з яких близько тисячі - діти. У місті досі залишаються люди, які відмовляються від евакуації.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк зазначав, що у самому Покровську збільшились темпи евакуації. Щодня з міста виїжджає 500-600 людей. Через швидке просування російських окупантів, у жителів Покровська є лише тиждень-два на те, щоб виїхати в безпечне місце.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль повідомляв, що ситуація на Покровському напрямку фронту залишається важкою. Ворог застосовуючи різні тактики безперервно намагається просуватись в бік Покровська.

Керівник МВА Сергій Добряк заявляв, що російські окупанти наблизилися до міста Покровськ у Донецькій області. Війська РФ перебувають лише 10 км від околиць міста.

Крім того, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін говорив, що ціллю російського наступу в Донецькій області залишається місто Покровськ та Мирноград. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ на цьому напрямку.

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