Операція в Курській області: відомо, чому ЗСУ не взяли під контроль Курську АЕС

Ключова місія — це частина оборонної та стратегічної операції українських Сил оборони на 2024 рік.

https://glavred.net/ukraine/operaciya-v-kurskoy-oblasti-izvestno-pochemu-vsu-ne-vzyali-pod-kontrol-kurskuyu-aes-10626134.html Посилання скопійоване

Курська АЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне із заяви експерта:

ЗСУ взяли під контроль таку кількість території РФ, яку могли утримати

Операція в Курській області дала бажаний результат

РФ втратила величезну кількість ресурсів на Курщині

ЗСУ взяли під контроль рівно стільки квадратних кілометрів території РФ в Курській області, скільки були здатні утримати, як мінімум, на першому етапі. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі FREEДОМ.

"Хтось може дорікнути українським Збройним силам, мовляв, чому не пішли в бік міста Курчатова? Чому не взяли під контроль Курську АЕС, щоб потім, у межах рівноцінного обміну поміняти контроль над Курською атомною електростанцією на контроль над Запорізькою атомною електростанцією? Я думаю, що все це ілюзія. Відстань, яка відокремлювала передові підрозділи української армії до міста Курчатова, усе-таки була вельми великою, а рівень втрат міг стати позамежним для українських Сил оборони в межах такого масштабного просування", - наголосив він. відео дня

За його словами, загалом українські сили перебували не так далеко і від Курська.

"Але знову ж таки, ми виходимо з абсолютно раціональних підходів, оцінюючи Курську операцію, для чого вона взагалі проводилася. Ключова місія — це частина оборонної та стратегічної операції українських Сил оборони на 2024 рік. Загалом вона дала бажаний результат", - вважає експерт.

Селезньов також додав, що де-факто Російська Федерація втратила величезну кількість ресурсів, намагаючись блокувати спочатку розширення, а потім зменшуючи розмір плацдарму, утримуваного українськими Силами оборони.

"Так, безумовно, наразі площа тих територій Курської області, які перебувають під контролем української армії, значно менша. Але ключову місію все-таки Курська операція відіграла", - підкреслив він.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, росіяни стягнули на Курщину понад 50 тисяч військових, зокрема і з Північної Кореї, що дало змогу РФ витіснити ЗСУ з 40% із 984 кв. кілометрів зайнятої раніше українцями території Курської області.

Водночас, українські захисники відзначилися вдалими діями на території Курської області, відкинувши підрозділи армії РФ. Зокрема, Силам оборони вдалося відкинути ворога в Кругленькому на Курщині.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що проведення Курської операції дозволило значно зменшити наступальну здатність російських військ та знизити інтенсивність атак, "за винятком Покровська та Курахового".

Читайте також:

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред