Росіяни обстріляли ракетами аеродром Старокостянтинова

Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Старокостянтинова / mil.in.ua

Російські військові завдали ракетний удар удар по військовому аеродрому Старокостянтинова в Хмельницькій області. В результаті там почалася пожежа.

Про це з посиланням на начальника управління інформаційної діяльності Хмельницької ОДА Інну Михайлову та мера Старокостянтинова Миколу Мельничука повідомляє Suspilne.

Зазначається, що окупанти скинули 5 ракет на військовий аеродром

Влада стверджує, що в самому місті зараз все нормально, а на аеродром направили пожежні частини ДСНС.

Нагадаємо, раніше сьогодні було атаковано військовий аеродром у Миргороді. Там було кілька точкових ударів з повітря.

Також у п'ятницю, 25 лютого, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.

Читайте також: