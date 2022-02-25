Росіяни обстріляли ракетами аеродром Старокостянтинова

Після удару п'яти ракет він запалився.
Російські військові завдали ракетний удар удар по військовому аеродрому Старокостянтинова в Хмельницькій області. В результаті там почалася пожежа.
Про це з посиланням на начальника управління інформаційної діяльності Хмельницької ОДА Інну Михайлову та мера Старокостянтинова Миколу Мельничука повідомляє Suspilne.
Зазначається, що окупанти скинули 5 ракет на військовий аеродром
Влада стверджує, що в самому місті зараз все нормально, а на аеродром направили пожежні частини ДСНС.
Нагадаємо, раніше сьогодні було атаковано військовий аеродром у Миргороді. Там було кілька точкових ударів з повітря.
Також у п'ятницю, 25 лютого, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.
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Автор: Уляна Поліщук