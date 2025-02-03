Росіяни обезголовили українського захисника: встановлено особу воїна ЗСУ

Важливо:
- Росіяни вчинили черговий військовий злочин
- З'явилося фото з відсіченою головою українського військовослужбовця
Попередньо встановили особу воїна ЗСУ, якого обезголовили російські військові, повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.
У Мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відтятою головою українського військовослужбовця, написав він у Telegram.
"Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національна поліція України вже проінформована для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з'ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", - йдеться в повідомленні.
Офіс Генпрокурора поінформовано про черговий воєнний злочин російських окупантів.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, закликав утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
"З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій", - додав Добросердов.
Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.
Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.
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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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