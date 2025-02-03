Росіяни обезголовили українського захисника: встановлено особу воїна ЗСУ

Працівниками Управління секретаріату Уповноваженого попередньо вдалося встановити особу загиблого.

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Росіяни обезголовили бійця ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНІАН

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Росіяни вчинили черговий військовий злочин

З'явилося фото з відсіченою головою українського військовослужбовця

Попередньо встановили особу воїна ЗСУ, якого обезголовили російські військові, повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

У Мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відтятою головою українського військовослужбовця, написав він у Telegram.

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"Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національна поліція України вже проінформована для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з'ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", - йдеться в повідомленні.

Офіс Генпрокурора поінформовано про черговий воєнний злочин російських окупантів.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, закликав утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій", - додав Добросердов.

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

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