Росіяни не можуть наступати вночі: британська розвідка назвала причину

В британській розвідці назвали ключову перевагу Сил оборони України перед російськими окупаційними військами, що дозволяє проводити операції вночі.

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Росіяни не мають достатнього технічного забезпечення для наступу вночі / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

За повідомленням британської розвідки, російські військові зазнають труднощі в нічних боях через недостатню підготовку та відсутність приладів нічного бачення. У той час, як Сили оборони України активно використовують нічний час для проведення операцій. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у вівторок, 12 грудня.

У повідомленні британської розвідки зазначили, що наприкінці листопада користувач соціальних мереж, який представився російським солдатом, який дислокується в Херсоні, акцентував увагу на відсутності приладів нічного бачення (ПНБ) і камер для слабкого освітлення у безпілотних літальних апаратах.

NVG часто фігурують серед запитів російських підрозділів. Водночас, у розвідці вказують на те, що українські військові часто використовують прилади нічного бачення, які надають їм їхні міжнародні партнери.

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"У російській проблемі, ймовірно, є й культурний елемент: російська військова підготовка рідко приділяла особливу увагу нічним навчанням. Натомість вони зазвичай будуються на стандартних заходах у денний час, щоб справити враження на приїжджих старших офіцерів. Навпаки, російський солдат заявив, що українські сили "рухаються здебільшого вночі", – ідеться в повідомленні.

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