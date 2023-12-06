Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

Український президент закликав країни "Великої сімки" постачати ЗСУ більше далекобійної зброї.

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Зеленський доповів про ситуацію на фронті / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Український президент Володимир Зеленський підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не виграв жодну з операцій на фронті цьогоріч. Однак, констатував він, Росія посилила тиск на фронті.

Під час виступу перед учасниками онлайн-саміту лідерів "Великої сімки" Зеленський розкрив причину такої активізації окупантів на лінії фронту.

"Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін. І, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті", - зауважив глава держави. відео дня

Втім, наші воїни витримують удари, наголосив Зеленський.

"Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту й готуємося до наступних кроків. І далекобійні засоби в цьому допомогають і дуже допоможуть", - зазначив президент.

Ситуація на фронті критична

У листопаді російські війська пішли у новий масштабний наступ на сході України. За останніми даними аналітиків, РФ, попри колосальні втрати, має певні успіхи у просуванні.

Росіяни вже самі визнають "м'ясні штурми" з боку окупантів і стверджують, що принаймні Авдіївку Путін наказав захопити до Нового року - аби звітувати перед своїми виборцями. Крім того, Москва після "перемоги" захоче сісти за стіл переговорів з Україною.

Все це відбувається на тлі критичної нестачі зброї і непевності щодо схвалення Конгресом США нового фінансування підтримки України. 6 грудня у посланні до Конгресу Байден вже відкрито попередив, що якщо США відмовляться підтримувати ЗСУ зброєю, Путін переможе і піде новою війною проти НАТО.

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