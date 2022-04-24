Росія випустила по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна-терористка РФ вже випустила по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу.

У традиційному відеозверненні в суботу, 23 квітня глава держави підкреслив, що Росія має ще достатню кількість ракет, щоб наносити нові удари по українських містах і тероризувати мирне населення.

Зеленський закликає визнати світову спільноту Російську Федерацію країною-терористкою, а її армії - терористичною організацією. На цьому Україна наполягатиме в переговорах із західними партнерами.

"Те, що вони (російські військові - ред.) наробили - це достатній аргумент для світу, щоб врешті визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію - терористичною організацією. Будемо наполягати на цьому і надалі в переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає, тому це правда. Російська держава стала терористом і не соромно, а якщо не соромно, то це свідомо, а значить повинна бути максимальна відповідальність", - підкреслив український президент.

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Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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