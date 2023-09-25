Росія підтягує резерви під Мелітополь: тривають бої за звільнені села

Росія підтягує резерви на Мелітопольський напрямок через високі втрати своїх солдатів у "м'ясних" штурмах, розповів в ефірі телемарафону спікер військ "Таврії" полковник Олександр Штупун.
Водночас, наголосив Штупун, збільшення ворожого угрупування немає. Перекиданням резервів Росія просто намагається поповнити живу силу через завдані їй втрати.
"Ворог продовжує окопуватися в глибині оборони, тобто укріплює свої об'єкти в інженерному плані. Фіксується мінування і росіяни намагаються повернути втрачені позиції, тобто кидають вперед піхоту, на певних напрямках промацує нашу оборону", - сказав він.відео дня
Росіяни кидають у бої піхоту, тоді як техніку - навпаки - намагаються берегти. Також ЗС РФ ведуть безглузді бої за вже звільнені Україною населені пункти.
"Ми успішно відбиваємо атаки противника в районі Роботиного, продовжуємо там закріплюватися на зайнятих раніше рубежах. Схожа ситуація біля Вербового. І там, і там по ворогу б'є наша артилерія", - сказав Штупун.
Росія атакувала під Мар'їнкою та Авдіївкою
За словами Штупуна, ворог знову вдався до штурмів на Мар'їнському й Авдіївському напрямках. Протягом доби противник 14 разів пробував взяти позиції ЗСУ.
На Таврійському напрямку втрати ворога склали 176 осіб. Знищено 38 одиниць військової техніки. Серед них: 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню.
Війна в Україні - останні новини
Раніше аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, а також знову висадилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Водночас в українському командуванні зауважували, що просування захисників на цьому напрямку відбувається "потихеньку". Вчора, 24 вересня, у зоні "Таврії" ворог намагався прорватися у районах Сєвєрного та Авдіївки. Продовжувалась потужна контрбатарейна боротьба і виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
На думку експерта Романа Світана, звільнена Андріївка є одним зі стратегічних напрямків.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат - розвідка Британії
- "Антиросійська вакханалія": у МЗС РФ звинуватили Пашиняна у "поваленні" зв'язків
- "Бавовна" в Криму тільки "на першому етапі", ЗСУ "гасять" ППО росіян - Світан