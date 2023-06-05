Росія обстріляла трубопровід з аміаком в Україні: які області під загрозою "отруйного" повітря

ЗМІ показали карту напрямку вітру після новини про пошкодження трубопроводу з аміаком в районі Куп'янська.

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Харків, Харківська область / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

5 червня російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Куп'янському районі Харківської області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, відбулася розгерметизація.

"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. В результаті ворожих ударів сталася розгерметизація трубопроводу", - написав чиновник.

За його словами, в області вже організували штаб для ліквідації наслідків інциденту. На місці працюють всі профільні служби.

При цьому всі деталі Синєгубов пообіцяв повідомити пізніше.

Які області під загрозою

ЗМІ показали карту напрямку вітру після новини про пошкодження трубопроводу з аміаком в районі Куп'янська. Повідомляється, що зараз вітер дме в бік Донецької області.

Карта вітру / скріншот

Що кажуть у влади

Як повідомляє місцева влада, зараз фон аміаку в Куп'янську знаходиться в нормі. Повідомляється, що загрози для Куп'янської громади немає, напрям вітру - у бік окупованих територій.

Чим небезпечний аміак

Аміак — це отруйний безбарвний газ, він має характерний різкий запах, схожий на нашатир. Якщо його вдихати у великій кількості - можна отруїтися.

Серед симптомів - печіння слизових рота і носа, сильний кашель, задуха і навіть опіки дихальних шляхів. Страждають і очі - аміак може викликати сильне роздратування, аж до сліпоти.

Удари по Україні

Нагадаємо, що росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельницької області. Загорілися склади паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Вночі окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

Дивіться відео про те, як росіяни замінували завод у Криму:

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