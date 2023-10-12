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"Щомісяця по 70 тисяч": Рустамзаде розповів про масштабну мобілізацію в РФ

Юлія Куришко
12 жовтня 2023, 04:28
Країна-агресорка Росія щомісяця набирає по 60-70 тисяч осіб, цього достатньо їм зараз, повідомив Рустамзаде.
'Щомісяця по 70 тисяч': Рустамзаде розповів про масштабну мобілізацію в РФ
Рустамзаде розповів про мобілізацію в РФ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, соцмережі

В інтерв'ю Главреду азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде розповів, чи здатна Росія провести масову мобілізацію і призвати на війну декілька сотень тисяч людей.

Військовий аналітик наголосив, що масштабна мобілізація Росії зараз не потрібна. Триває конфлікт середньої інтенсивності, в рамках якого Москва шляхом психологічного та емоційного змору намагається надірвати Україну і колективний Захід.

"У Росії теж не хочуть перенапружуватися, щоб не зламати країну зсередини і не розхитати свою економіку. Частково Москва вже це зробила, але там не хочуть, щоб процес посилився. Осінній призов там вже оголосили, вони отримають додатково 100-140 тисяч осіб. Більшої кількість живої сили їм поки не потрібно - крім призову восени, вони щомісяця набирають по 60-70 тисяч осіб, цього достатньо. При цьому Росія намагається наростити свої військово-технічні можливості, особливо в артилерії", - зазначив Рустамзаде.

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Експерт вважає, що Росії не потрібна мобілізація, тому що українській армії, через відсутність ресурсів, не вдалося вийти на масштаби, які дозволили б їй знищувати 30-50 тисяч російських солдатів на місяць.

"Ситуація може змінитися тільки у тому випадку, якщо у вас на якій-небудь ділянці фронту різко з'явиться дуже багато ресурсів. Українські війська підуть в атаку і проведуть сучасну операцію, під час якої противнику буде завдано суттєвих втрат, а росіяни втратять, наприклад, 30-50 тисяч солдатів убитими і певну кількість пораненими. От тоді їм знадобиться мобілізація. Якщо події розгортатимуться так, як зараз, вашому противнику буде достатньо ресурсів і живої сили", - пояснив він.

Нагадаємо, що експерт розкрив, чи вдасться Путін до загальної мобілізації. Путін має намір зараз повернути всю повноту влади, яку втратив після 24 лютого. Російський опозиціонер розповів, чи вдасться це.

Російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізації. Для тотальної мобілізації, про яку говорять "ура-патріоти", можливостей у російського режиму не існує, вважає Ігор Яковенко.

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мобілізація війна в Україні Агіль Рустамзаде
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