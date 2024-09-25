"Треба масштабувати війну в РФ": в ОП назвали 3 способи, як запобігти ударам Росії по АЕС

Росію від таких ударів найкраще може зупинити лише примус. Україні зараз варто сконцентруватися на кількох кроках.

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В ОП назвали 3 способи, як запобігти ударам Росії по АЕС/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін, міноборони РФ

Щоб запобігти ударам країни-агресорки Росії по українських атомних електростанціях, нашій державі потрібно зосередитися на втіленні у життя трьох складових. Але найефективнішим у цьому плані може бути лише примус, адже тільки так можна впливати на РФ.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна. Він зазначив, що Росія веде війну проти цивільного населення і для того, щоб найбільше нашкодити українцям, хоче тотально знищити енергетику нашої держави. За словами Подоляка, росіяни можуть бити не по самих АЕС, а по підстанціях біля них, щоб знищити можливість передавати електроенергію в загальну мережу.

"І тому, безумовно, Росія такі плани розробляє. Це очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію, опалення і так далі", – наголосив радник голови Офісу президента. відео дня

Він назвав три складові, які можуть допомогти запобігти ударам країни-агресорки Росії по українських АЕС:

публічність – важливо публічно говорити про терор, який здійснює РФ, та юридично зафіксувати склад злочину, який Росія планує вчинити;

посилення ППО – важливо наполягати на суттєвому постачанні систем протиповітряної оборони і ракет до них;

тиск через МАГАТЕ, а також інші організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій (зокрема, йдеться також і про Індію та Китай).

Водночас Подоляк наголосив, що Росію найефективніше можна зупинити лише примусом. А для цього, зокрема, потрібно збільшувати масштаби війни на території РФ.

"Але давайте тут будемо відвертими. РФ зупинить тільки примус. Тобто сила, тобто, ще раз, суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ. Тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте", – сказав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Чи може РФ вдарити по українських АЕС- останні новини

Раніше повідомлялося, що Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС. Російські окупанти під час нічної атаки 22 вересня випустили ще один "Шахед" над Хмельницькою АЕС. Дрон було зафіксовано неподалік від промислового майданчика станції. В "Енергоатомі" переконані, що таким чином ворог намагався "зімітувати" удар по станції. Попередній проліт іранського БПЛА фіксувався над станцією під час атаки 12 вересня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ планує атакувати 3 українські АЕС. За його словами, такі спроби можуть відбутися вже цієї зими. Він зазначив, що в України є така інформація і є докази.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю. Такі удари передбачатимуть атаки на розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі. За словами Зеленського, Росія фотографувала українські АЕС за допомогою китайських супутників і може готувати по цих об’єктах удари. Також президент України звинуватив Китай у допомозі зусиллям агресорки.

Раніше повідомлялося, що українців попереджають про відключення АЕС. Експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.

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